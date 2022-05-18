Sarı Çizmeli Mehmet Ağa gerçekmiş!

Barış Mançonun 1979 Yılında meşhur ettiği Mehmet Ağa Aslen Karamanlı bir Toprak ağasıyken Osmanlı dönemi yetkilileri Mehmet ağayı çağırarak Kıbrıs Girnede büyük bir arsa vermişler. Karamandaki bahçelerin gibi ek biç halka iş ver bizde sana toprak bağışlayalım hayvancılık ve tarımı geliştir derler...

1810-1920 tarihleri arasında yaşamış olan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Karamandan Kıbrısa 5 kardeşini de alıp gitmişler

Yörük Türkmendir...

Kıbrıstaki köyünün adının Göçeri olması Yörüklerin konar göçer hayatından gelmektedir.

Yörükler köyü de derlermiş Göçeri köyüne ..

Sarı Çizmeli Mehmet ağa devlete söz verdiği gibi tarımda ve hayvancılıkta binlerce kişi çalıştırır iş verir ve büyük bir aile olurlar...

3 bin dönüm toprağı varmış.

Kavgalıları barıştırır bekarları evlendirir eşyalarını hediye eder ev verir en az da bir dönüm toprak bağışlarmış.

Fakir fukara bir kahvehaneye ya da lokantaya gittiğinde para ödemez yer içer tüm hesapları Sarı Çizmeli Mehmet Ağaya yazdırırlarmış.

Ağa her Cuma namaz öncesi esnafları dolaşır halkın borçlarını ödermiş.

Kendi gibi gönlü de zengin bu ağa malını mülkünü hep başkalarının hesabını ödeyerek harcadığından yokluk içinde ölmüştür.

Torunları hala Girne İli Dikmen Beldesi Göçeri Köyünde yaşamaktadır.

Kıbrısa gittiğim zaman bu mezarı arayıp buldum.

Beni çok üzen konu ise mezarın sahipsizliği...

Kabri aradığımı taksiciye söyleyince Öyle bir bakış attı ki anlatamam...

Abi ben yıllardır burada taksiciyim böyle bir mezar duymadım dedi..

Gittiğimiz köyde bir amcaya denk geldik ve sorduk. Taksicide kulaklarıyla duydu ve amcada aynen böyle diye doğruladı ve bize mezarı şu karşı tepede diye gösterdi.

İşte bu hikayeyi 1971de Kıbrısa gittiğinde duyan ve araştıran Barış Manço kabri ziyaret eder. Fakat çok bakımsızdır kabri.

1977 Yılında Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısını yapar.

Sonrasında Mehmet Ağanın köyündeki mezarını yaptırır 1982.

Şimdi sözlerinin daha bir anlamlı olduğunu fark edeceksiniz:

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısının sözleri:

Yaz dostum güzel sevmeyene adam denir mi

Yaz dostum selam almayana yiğit denir mi

Yaz dostum altı üstü beş metrelik bez için

Yaz dostum boşa geçmiş ömre yaşam denir mi

Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı.

Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı.

Yaz dostum yoksul görsen besle kaymak bal ile.

Yaz dostum garipleri giydir ipek şal ile.

Yaz dostum öksüz görsen sar kanadın kolunu.

Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile.

Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı.

Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı.

Yaz dostum Barış söyler kendi bir ders alır mı

Yaz dostum su üstüne yazı yazsan kalır mı

Yaz dostum bir dünya ki haklı haksız karışmış.

Yaz dostum boşa koysan dolmaz dolusu alır mı

Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı.

Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı.