Şanlıurfa’daki göçerler göçe hazırlanıyor

Kış aylarını Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde geçiren göçerler, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte göçe hazırlanıyor.

Kışı geçirmek için Ekim ayında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gelerek Evrenpaşa Mahallesi Kepez Mevkiinde çadır kuran göçerler, bahar mevsiminin gelmesiyle göçe hazırlanıyor. Kış boyunca hayvanlarını burada besleyen ve koyunlardan yavru alan göçerler, Nisan ayı itibariyle ilk önce Siverek ile Viranşehir ilçeleri arasında yer alan Karacadağ’a gidecekler. Bir süre burada konaklayarak hayvanlarını dağlık alanlardaki meralarda besleyecek olan göçerler, daha sonra ise Bingöl, Erzurum, Bitlis ve Van güzergahında ilerleyerek sonbahar sonunda yeniden Ceylanpınar ilçesine dönecekler.

Mera alanı bulmakta zorlanıyorlar

Bu yıl önceki yıllara göre şartların daha zor olduğunu söyleyen Eyüp Akhanım, Ceylanpınar’da bölgesinde istedikleri şekilde verim alamadıklarını söyledi. Bu yıl doğan kuzuların bir kısmının öldüğünü söyleyen Akhanım, mera alanı bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. Nisan başında Karacadağ’a gideceklerini söyleyen Akhanım, ”Daha sonra Bingöl, Erzurum, Bitlis, Van tarafına gideceğiz. Bu yıl mazot fiyatı yükseldi, nasıl gideceğiz bilmiyorum. Benim 400 koyunum var. Kuzuların yarısı öldü. Şu anda 400 koyun var, 300 kuzu var.100 kuzudan fazla öldü. Bu yıl ile birlikte 2 yıldır mera yok. Yem de fazla yok, para da yok. Biz de fazla yem alamadık. O nedenle 100 tane öldü” diye konuştu.

Kuzular ile koyunlar her gün buluşuyor

Göçerler günün büyük kısmında hayvanlarını meralarda otlatmaya götürüyor. Günün belli saatlerinde ise hayvanlarını çadır bölgesine getirerek yem vererek kuzularla buluşturuyor. Kuzuların anne koyunların sütünü emerek beslenmesine izin veren göçerler, daha sonra hayvanları yeniden meraya götürüyor.