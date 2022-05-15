Şanlıurfa’da yetim çocuklar gönüllerince eğlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği 5. Geleneksel Cennetin Çocukları Şanlıurfa Yetim Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Cennetin Çocukları Şanlıurfa Yetim Şenliği Şanlıurfa’da yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet tesislerinde düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve çok sayıda davetli katıldı. Program, Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Etkinlikte çocuklar palyaço gösterileri ve alandaki oyun parkurunda doyasıya eğlendi. Yetim çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklara bisiklet hediye edildi.

“Yetim çocuklarımızın yüzünü güldürelim”

Yetim çocukların yüreklerine dokunmanın önemine vurgu yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Yetim çocuklarımız için çok güzel bir etkinlikte bir araya geldik. Bu etkinlikte çocuklara bisikletler dağıtılacak. Bu güzel hayra ortak olan herkesi gönülden kutluyorum. Mutlu olmanın yolu yetim çocuklarımızın başını okşamadan, gözyaşlarını silmeden, onlara sevgi göstermekten geçiyor. Her kim bu güzel çocuklarımıza el uzatmışsa Allah onlardan razı olsun. Eğer koşacaksak çocuklarımız için koşalım, yürüyeceksek çocuklarımız için yürüyelim. Yürüyeceksek hayırlı işler için yürüyelim. Rabbim bu etkinlikte yetimlerin yüzlerini güldürenlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.