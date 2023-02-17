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Şanlıurfa’da Miraç Kandili coşkusu
Şanlıurfa’da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl platosunda yer alan camilere akın etti.
Haberde İnsan 17.02.2023, 21:54
Şanlıurfa’da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl platosunda yer alan camilere akın etti.
Şanlıurfa’da Miraç Kandili coşkusu yaşandı. Vatandaşlar kandil dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesinde yer alan camilere akın etti. Vatandaşlar, buradaki camilerde namaz kılıp Kur’an-ı Kerim okudu. Ziyaretçiler yatsı namazının ardından, Şanlıurfa Müftülüğü tarafından Dergah Camisi’nde okutulan mevlidi dinleyip dua etti. Kentteki birçok camide kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.