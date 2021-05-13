Şanlıurfa’da gönüllü gençler çocuklara bayramı yaşattı

Şanlıurfa’da Nasrettin Hoca ve palyaço kıyafeti giyen gönüllü gençler, dezavantajlı aileleri evlerinde ziyaret ederek, çocuklara bayramlık elbise ve oyuncak hediye etti.

Şanlıurfa’da bir grup genç, Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin yardımı ile aldıkları elbise ve oyuncakları, arife günü maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına hediye etti. Aileleri evlerinde tek tek ziyaret eden Nasrettin Hoca ve Palyaço kostümlü gençler, hem güldürdü hem de sevindirdi. Kanser hastası bir çocuğu da ziyaret eden gönüllüler, çeşitli hediyelerle çocuğun yüzünü güldürdüler. “1 Oyuncak, 1 Çocuk, 1 Umut” projesi kapsamında yüzlerce çocuğun yüzünü güldüren gönüllüler, gönüllere dokunmaya devam edeceklerini söyledi. Hediye alan çocuklar ve aileleri emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocuklar evlerinde bayramı yaşadı

Gönüllü gençler adına açıklama yapan Duygu Dartar, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi, yetim, öksüz kırsal kesimdeki aile ve çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Ramazan boyunca yüzlerce aileye gıda kolisi, ekmek fişi ve alışveriş kartı dağıttık. Sıra bayrama geldi. Bir oyuncak, bir çocuk, bir umut diyerek yola çıktık. Pandemiden kaynaklı okullarımız kapatıldı ve çocuklarımız sosyal ortamdan zorunlu bir şekilde uzak kaldı. Korona virüsten dolayı uzun süre boyunca ev ortamlarında kaldılar. Bizler de çocuklarımızı yalnız bırakmak istemedik. Çocuklarımıza bir nebze olsun moral vermek için kendilerine destek olmak istedik. Bayramlık olmadan bayram olmaz dedik ve yollara koyulduk. İl, ilçe demeden yetim, öksüz, hasta ve maddi durumu kötü olan çocuklarımıza umut olduk. Kostümlü arkadaşlarla birlikte çocuklarımızı evlerinde sosyal mesafeli bir şekilde ziyaret ettik. Gideceğimizden haberleri yoktu. O kadar şaşırdılar, o kadar mutlu oldular ki hayatları boyunca ilk defa palyaço, Nasrettin Hoca ve diğer kostümlü arkadaşlarımızı gören çocuklarımız oldu. Hem ailelerimiz hem de çocuklarımız çok mutlu oldular. Daha önceden aileler ve çocuklarımız sadece çizgi filmde bu karakterlerin olduklarını düşünüyorlarmış. Hem moral oldu ailelerimize, hem de bu sayede çocuklar bayramlıklarını ve oyuncaklarını almış oldu. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan hayırsever destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Sizler de sadece bir oyuncak, bir elbise ile bir çocuğa çok büyük umut olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.