Şanlıurfa’da engelli çocuklar polis eşliğinde araç sürdü

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, engelli çocuklar polislerle birlikte araç kullanmanın keyfini yaşadı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenlenen etkinlikte engelli bireyler unutulmaz bir gün yaşadı. Polislerin trafik konusunda bilgiler verdiği etkinlikte engelli çocuklar kendilerine göre tasarlanan akülü araçları kullandı.

Trafik polislerinin eşlik ettiği eğitim parkındaki etkinlikte direksiyon başına geçen engelli bireylerin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı. Pasta kesen engelli bireylerin etkinliği hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.