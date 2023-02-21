Şanlıurfa’da depremzedelere giyim başta olmak üzere yaşam malzemeleri dağıtılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Kent genelinde depremden etkilenen vatandaşlara giyim başta olmak üzere çeşitli yaşam malzemeleri dağıtılıyor.

Depremin ilk gününden bu yana sahada vatandaşların taleplerini karşılayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığı depremzedelere yönelik yardımlarını aralıksız bir şekilde devam ediyor. Depremin yaralarını sarmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada vatandaşların yardımına koşuyor. Gece gündüz demeden sahada görev alan ekipler, vatandaşlara giyim başta olmak üzere yakacak, ısıtıcı, battaniye ve hijyen malzemesi dağıtıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi lojistik merkezinde toplanan malzemeler burada görevliler tarafından istiflenerek ihtiyaca göre en kısa sürede vatandaşlara ulaştırılıyor.