Şanlıurfa’da çocuklar survivor parkurunda yarıştı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde kendi imkânlarıyla oluşturdukları survivor parkurunda yarışan öğrenciler için mini konser düzenlendi.

Tarihi Harran ilçesi Yedikardeş Mahallesi’nde 3 kilometrelik bir arazide atıl durumda olan okul sıralarıyla tahta engeller, lastikler ve naylon havuzla oluşturulan parkurda çocuklar kıyasıya yarıştı. Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan Ali Çeçen’in kendi imkânlarıyla kurduğu survivor parkuruna çocuklar yoğun ilgi gösterirken günün büyük bir bölümünü parkurda geçiren öğrenciler için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bir etkinlik düzenledi. Mini konser ve tiyatro etkinliğinin de yapıldığı programda çocuklar palyaçolarla gönüllerince eğlendi. Yaklaşık 3 saat süren programda öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Büyükşehir belediyesi tarafından, Yedikardeş Mahallesindeki etkinliğe katılan çocuklara alanda hazırlanan hamburger ikram edildi. Survivor parkurunda kazanan takım madalya ile ödüllendirilirken çocukların sevinci gözlerinden okundu.