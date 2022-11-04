Şanlıurfa’da bir garip olay

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde parasını ödeyerek satın aldıkları arsalarından yol geçirildiğini iddia eden vatandaşlar, kamyonlarla getirdikleri toprakla yolu trafiğe kapattı. Araçlarıyla evlerine gitmek için aynı yolu kullanan vatandaşlar ise yolun kapalı olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde tapulu arsalarından yol geçirildiğini gerekçe gösteren vatandaşlar ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Kamyonlarla taşıdıkları toprağı döken 13 arsa sahibi yolu trafiğe kapattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından da kullanılan yolu kullanmak isteyen vatandaşlar ise karşılaştıkları manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, yol kapatıldığı için evlerine gidemediklerini ve mağdur olduklarını belirtirken arsa sahipleri ise eylemin yasal hakları olduğunu dile getirdi.

"Bu millet nereden gidip gelecek"

Yolun kapatılması nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen Enver Gürkan, “Burası yoldur, bu tarafta mahalle var, insanlar var, bu millet nereden gidip gelecek, bu iş nedir. Herkes buradan gidip geliyor, niye bu yolu kapatıyorlar. Sebebi nedir. Ben hayretler içerisinde kalıyorum. Bu insanlar nereden gidip gelecek. Orada evimiz var, hayvanlarımız var, eşyalarımız var. Ne yapacağız, nereye gideceğiz, biz insan değil miyiz” dedi.

"Demokratik hakkımızı kullanıyoruz"

Eylem yaparak demokratik haklarını kullandıklarını söyleyen arsa sahiplerinden Yaşar Özer, “Sonuçta burası tapuludur, bizim malımızdır. Burası devletin malıdır, tapusu yok ama yolu oradan alıp buraya getirmişler. Ondan dolayı biz de demokratik tavrımızı otaya koyuyoruz, eylemimizi yapıyoruz ve yolu kapatacağız. Hak hukuk neyse biz ona göre hareket edeceğiz. Herhangi bir art niyetimiz, şiddete yönelik bir tavrımız olmayacak” ifadelerini kullandı.

Bir diğer arsa sahibi Mehmet Çelik ise “Bize sormadan yolu arsamızın ortasından geçirmişler. Türkiye Cumhuriyetinin bana verdiği tapuya göre hakkımı savunuyorum” diye konuştu.