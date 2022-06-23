Şanlıurfa’da bez bebekler yarıştı

Şanlıurfa’da kadın destek merkezlerindeki kurslardan yararlanan kadınların yaptıkları el emeği göz nuru yöresel bez bebekler, düzenlenen yarışmada birincilik için yarıştı. Elemeler sonrası yarışmada derece alan bez bebek sahiplerine para ödüllü verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kentte yöresel kıyafet kültürünün korunması, folklorik bir öge olan giyim kuşam kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlediği “Yöresel Bebek Yarışması” renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kadın destek merkezlerinde, kadınların bin bir emekle yaptıkları el emeği göz nuru yöresel bebekler jürinin değerlendirilmesine sunuldu. Kentte ilki düzenlenen yöresel bebek yarışmasının jürisi ise MKYK Üyesi Vildan Polat, Ak Parti Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, Kadın Destek Merkezleri İl Temsilcisi Dilşah Beyaz Öztürkmen, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Sabiha Karabulut, oyuncak firması yöneticisi Mehmet Toru ve oyuncak firması yönetim kurulu üyesi Mehmet Kahraman isimlerinden oluştu.

Kadınların rumuzla katıldıkları yarışmada birinciliği Süleymaniye Aile Destek Merkezinden “Müge” rumuzlu yöresel oyuncak bebeği ile Sevim Karadağ kazanırken ikinciliği “Nilüfer” rumuzlu yöresel bebeği ile Hatice Müjde, üçüncülüğü “Açelya” isimli yöresel bebeği ile Saliha Ertaş dördüncülüğü ise “Kasımpatı” rumuzlu bebeği ile Lütfiye Kaya kazandı. Yarışmada birinci 3 bin TL, ikinci bin 500 TL, üçüncü 750 TL ile ödüllendirilirken dördüncü yarışmacı ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Estetik, yöresellik, seri üretim ve uygunluk kriterlerine göre puanlanan 35 yöresel bebek arasından dereceye girenlere ödülleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından verildi.

“Bu bebeklerin her biri farklı bir hikaye anlatıyor”

Yarışmada sergilenen yöresel bebeklerin her birinin bir hikayesi olduğunun altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte kadınlara verdikleri destekleri sürdüreceklerini ifade etti. Beyazgül, “Bu ilki olacak. Bunun bütün kazancı, bütün karı hanımlarımıza olacak. Hanımlarımız bu bebeklerle kalmayacaklar daha sonrasında ürettikleri diğer malzemeleri de bütün Türkiye’ye tanıtacağız. Çok ciddi bir potansiyelimiz var. 31 kadın destek merkezimiz var. Bu kadın destek merkezlerimizin tamamında da hanımlarımız çok gayretli, çalışkan ve istekliler. Urfa Allah’ın izniyle değişiyor” dedi.

Kadın Çocuk ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Fatma Şeker ise “Birinciye 3 bin, ikinciye bin 500, üçüncüye 750 Türk Lirası ödülü verilecek. Bir de mansiyon ödüllü var. Burada inşallah güzel bir sonuç elde edilecek. Aslında bu bir nevi şunu da gösteriyor. Kadınlar bir araya geldiği zaman Allah’ın izniyle yapamayacağı bir şey yok. Dilerim yarışmamız hayırlara vesile olur” dedi.

Yarışmada tasarladığı bez bebeği ile birinci gelen yarışmacı Sevim Karadağ, ilk defa katıldığı bir yarışmada birinci geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Karadağ, “İlk defa böyle bir yarışmaya katıldım. Ve birinci oldum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Bize 3 bin TL ödül verdiler. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Öte yandan, Beyazgül yarışmaya katılan 35 yöresel bez bebek sahibi kadına 250 TL para ödüllü verileceğini bildirdi.

(BB-