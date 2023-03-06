Şanlıurfa’da Berat Kandili idrak edildi

Peygamberler şehri Şanlıurfa’da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesine giden vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camisinde namaz kıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camide, kılınan namazın ardından dualar edildi. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Namaz sonrası Şanlıurfa Valiliği tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.