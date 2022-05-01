Şanlıurfa’da bayram gelenekleri yaşatılıyor

Şanlıurfa’da Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 bin 296 vatandaşa kentin geleneksel bayram yemeği olan kuzu içi, zerde ve pilav ikramında bulunuldu.

Şanlıurfa’da Ramazan Bayramı geleneklerini sürdürmeye çalışan Haliliye Belediyesi, 3 bin 296 kişiye ilin geleneksel bayram yemeği olan kuzu içi, zerde ve pilav ikramında bulundu. Kentin unutulmaya yüz tutmuş bu geleneğini sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, belediye bünyesindeki Aşevinde hummalı bir çalışma başlattı. Ekipler tarafından gece başlayan çalışmalar, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Ustalar tarafından hazırlanan ve 3 bin 296 vatandaşa dağıtılmak üzere kazanlarda kaynayan kuzu içi, zerde ve pilav yemeği, sefer taslarına dolduruldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtım araçlarına yüklenen yemekler, ailelere ulaştırılmak üzere adreslere teslim edildi. Kapılarını çaldıkları ailelere yemeklerini ikram eden görevliler, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın selamını ileterek, ailelerin bayramını tebrik etti.

Öte yandan, bayram geleneği olan kuzu içi, zerde ve pilav ikramının yanında 3 bin 296 aileye bayram şekeri dağıtıldı.