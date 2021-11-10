Şanlıurfa’da Ata’ya saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83’üncü yılında Şanlıurfa’da saygıyla anıldı. Vatandaşlar, saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu.

Şanlıurfa’nın en işlek noktalarından biri olan Sarayönü Caddesinde belediye çalışanları ile vatandaşlar, Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu. Vatandaşlar, sirenin sonlanmasıyla yoluna devam etti.

Bir belediye çalışanı, sirenin çalmasıyla duygulandığını ve arkadaşlarıyla birlikte saygı duruşunda bulunduğunu söyledi.