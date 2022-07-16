Şanlıurfa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz 2016 gecesi şehit olan Şanlıurfalıların mezarını ziyaretle başlaya kutlamalar, Cuma namazı sonrası mevlit okunmasıyla devam etti. Şehit ailelerinin ziyaretinin ardından akşam saatlerinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Abide kavşağında bir ayara gelen protokol ve vatandaşlar, programın düzenleneceği Rabia Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe vatandaşlar bayrak sallayarak eşlik ederken kortejin önünde ise şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı pankart açıldı. Dev Türk Bayrağının da açıldığı yürüyüş Rabia Meydanındaki saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu. Rabia Meydanındaki programda ise akşam namazının ardından toplu namaz kılındı. Namazın ardından dev ekranda gösterilen 15 Temmuz gecesi şehit olan Şanlıurfalı 5 kahramanın hayatın yer aldığı slayt gösterisi herkesi duygulandırdı. Darbe belgeselinin de gösterildiği programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz ile ilgili videolu mesajı dev ekranda izletildi.

Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, bir daha böyle günlerin yaşanmaması temennisinde bulunarak başta Şanlıurfalı 5 şehit olmak üzere o gece göğsünü siper eden tüm şehitlere minnet duyduklarını ve rahmetle andıklarını dile getirdi. Gazileri de unutmayan Vali Ayhan, programa katılan herkese teşekkür etti.

Programa Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Kaytan, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile vekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Program tüm camiler ile alanda selaların okunmasının ardından son buldu.