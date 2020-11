Şanlıurfa ve Adana’nın kebap rekabeti baklavayla tatlıya bağlandı

Türkiye’de yıllardır süregelen Adana kebap ve Urfa kebap rekabeti, gastronomi kenti Gaziantep’in meşhur baklavası ile tatlıya bağlandı.

Adana kebabı ile Şanlıurfa kebabı arasında yıllardır süren ve pek çok tartışmaya konu olan kebap rekabetinde son kozlar iki ili birbirine bağlayan Gaziantep’te paylaşıldı. Gaziantep’te tarihi kale altında tezgahlarını kuran ve kebap ateşlerini harlayan Adanalı ve Şanlıurfalı kebapçılar, hafif yağmur eşliğinde kebaplarını önce hazırladı sonra da mangalda dumanı tüten harlı ateşte etlerini pişirdi. Pişirdikleri kebapları birbirlerine ikram eden iki kadim şehrin ustaları, iki kebabın da ayrı ayrı özel lezzette olduğu konusunda ortak kanıya vardı. Kebap rekabetine ev sahipliği yapan gastronomi kenti Gaziantep’in kebapçıları ise Adana ve Şanlıurfa arasındaki lezzet rekabetini baklava ile tatlıya bağladı.

“Uzun süren rekabet baklava ile tatlıya bağlandı”

İki ilin kebap konusunda yıllardır bazen tatlı bazen acı bir rekabet yaşadığını vurgulayan ve bu rekabetin Gaziantep’te tatlıya bağlandığını vurgulayan TÜRES Adana Şubesi Başkanı Bilal Serttaş, "Uzun zamandır süregelen Urfa ve Adana kebabı arasındaki bu tatlı husumeti Gaziantep’te tatlıya bağlamak istedik. Şu anda Gaziantep’teyiz. Şanlıurfa kebabının temsilcisi olarak Faruk Bey, Adana kebabının temsilcisi olarak da biz buradayız. Kebaplarımızı yaptık. Adana kebabımız kaburga etinden yapılır. Kaburga etimizi zırhlıyoruz. Toroslar’da yetişen hayvanlardan alıyoruz bu etleri. İçerisine tuz pul biber ve Adana kök biberinden katıyoruz. Kebabımızı yaptık Urfa temsilcilerine ikram ettik. Onlar da kendi kebaplarını bize ikram etti. Sonuç olarak da iki ilin kebabının kendine has özel bir lezzete sahip olduğu ve ülkeye has olduğu kanısına vardık. Bizleri davet ederek ortamı yumuşatan Gaziantepli kebapçılar yıllardır süren bu rekabeti baklava ile tatlıya bağladı. Onlara teşekkür ediyoruz” dedi.

“İki kebabın da kendine has lezzeti var”

Yıllardır süren kebap rekabetini Gaziantep’te tatlıya bağladıklarını söyleyen Şanlıurfalı kebapçı ve restoran işletmecisi Faruk Akbaş da, "Uzun zamandır Adanalı kardeşlerimizle sosyal medya üzerinden bir tartışmamız vardı. ‘Kebap Urfa’nın mı Adana’nın mı?’ diye bir tartışmamız vardı. Adana’nın da kendine özgü kebabı var, Şanlıurfa’nın da kendine özgü bir kebabı var. Bizim kebabımızın en önemli özelliği sadece kaya tuzu katılmasıdır. Başka herhangi bir katkı madde katılmaz. Bizde bu rekabete son vermek adına Gaziantep’e geldik ve rekabeti baklava ile sonlandırdık. Çok güzel bir program oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“İki ilin komşusu olarak rekabeti tatlıya bağladık”

Programa ev sahipliği yapan ve rekabeti tatlıya bağladıklarını vurgulayan Gaziantepli kebapçı Erkan Ayık ise, "İki il arasında biraz tatlı biraz zorlu bir rekabet vardı. Biz de her iki tarafı Gaziantep’te ağırladık. İki tarafında kebabının Gaziantepli bir usta olarak tadına baktım. Her iki tarafın da ellerine sağlık, çünkü iki kebap da çok güzel ve lezzetli. Adana’nın kebabı kendine has Urfa’nın kebabı kendine has. O yüzden bu rekabeti Gaziantep’e özgü baklavayla tatlıya bağlamak istedik ve bunu başardık. Rekabeti baklavayla tatlıya bağlamış olduk” diye konuştu.