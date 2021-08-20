Sancak’tan İnegöl’e kardeşlik köprüsü

İnegöl Belediyesi, gönül coğrafyasında kurduğu kardeşlik köprüsü ile Sırbistan’ın Sancak bölgesinin Tutin şehrinden gelen 45 kişilik öğrenci grubunu İnegöl’de ağırladı.

Tutin Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan 45 kişilik ekibe İnegöl Belediyesi’nin rehberliğinde şehir tanıtıldı. Boşnak öğrencilere İnegöl Belediyesi Kent Müzesi başta olmak üzere bir hafta boyunca birçok farklı nokta tanıtıldı. Misafir öğrenciler düzenlenen akşam yemeğinde İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile bir araya geldiler.

Alper Taban, ‘’Sizleri İnegöl’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnegöl, sanayi, tarım ve turizm merkezidir. İnegöl, yaklaşık üç yüz bin insanın yaşadığı bir ilçe. Burada 65 bin öğrenci ve 120 bin genç nüfusumuz mevcut. Şehrimizde Kafkaslar’dan, sizlerin bölgesi olan Balkanlar’dan ve Türkiye’nin bütün vilâyetlerinden insanlar yaşıyor. Boşnak kökenli çok kıymetli vatandaşlarımız var. Allah’a hamd olsun ülkemizde de, şehrimizde de birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Şehrimize gelen misafirlerimizi önemsiyoruz. Bilhassa başka coğrafyalarda yaşayan Müslüman kardeşlerimizi şehrimizde ağırlamak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Sizlerin de Tutin’de yapmış olduğu çalışmaları inceledim ve çok mutlu oldum. Çabalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Bundan sonraki yaşamınızda da sizlere başarılar diliyorum. Burada sizlerle bizi bir araya getiren Hayrat Vakfı yönetimine çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizler ağırlamaktan onur duyacağımızı ifade ediyorum.’’ dedi.

Başkan Alper Taban’ın konuşması öğrencilere tercüme edilirken, program yapılan sohbetlerle son buldu.