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Sanayinin Fatma ustası eşini 21 yıldır yalnız bırakmıyor

Afyonkarahisar’da yaşayan 61 yaşındaki Fatma Çetinkaya, 20 yıl önce eşine yardım etmek için başladığı oto elektrik işinde artık usta oldu. Oğlunun üniversite eğitimi için şehir dışına çıkarken kendisine teslim ettiği bayrağı 20 yıldır taşıyan Fatma Usta, sanayi esnaflığını layığı ile yapıyor.

Haberde İnsan 21.12.2020, 10:34
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Sanayinin Fatma ustası eşini 21 yıldır yalnız bırakmıyor

Afyonkarahisar’da yaşayan 61 yaşındaki Fatma Çetinkaya, 20 yıl önce eşine yardım etmek için başladığı oto elektrik işinde artık usta oldu. Oğlunun üniversite eğitimi için şehir dışına çıkarken kendisine teslim ettiği bayrağı 20 yıldır taşıyan Fatma Usta, sanayi esnaflığını layığı ile yapıyor.

Afyonkarahisar’da sanayi esnafı olan Hamdi - Fatma Çetinkaya çifti, el ele vererek 20 yıldır oto elektrik ve anahtar işi ile uğraşıyor. Fatma Çetinkaya (61), oğlunun üniversite eğitimi için şehir dışına çıkması ile eşinin iş hayatında yalnız kalmasına gönlünün elvermediğini ve gerekli eğitimleri alarak bu işe başladığını söylüyor. Çetinkaya çifti; hayat arkadaşlığının 41’inci, iş ortaklığının da 21’inci yılını kutluyor. Hanımların iş hayatında daha aktif rol alması gerektiğini söyleyen Fatma Çetinkaya, dükkanda yemeğini yapıp çayını hazırlıyor ve gelen müşterilerini de evine gelen misafirleri gibi ağırlıyor. Yıllardır birlikte çalışarak çevresindeki insanlara örnek olan Çetinkaya çifti, bu işi nasıl yaptıklarını anlattı.

40 yaşından sonra ehliyet alıp, bilgisayar kursuna gittim

Fatma Çetinkaya yaptığı açıklamada, iş yerlerine gelen misafirleri en güzel şekilde ağırladıklarını ve bu işi severek yaptıklarını kaydederek şöyle devam etti:

“Oğlum İstanbul Marmara Üniversitesi Yazılım bölümünü kazandı. Oraya gitmeden önce ‘Anne, sen iyi kötü banka, muhasebe işlerini yapıyorsun ama babama montaj konusunda da yardımcı olman için ben sana teyp montajını öğreteyim’ dedi. O vesile ile montaj işlemine de başladık. 2006 yılında araç takip sistemlerinin servisliğini aldık eşimle. Çeşitli araçlara takip sistemleri takmaya ve eğitimlerine devam ettik. Bu arada eşim iş değişikliği yaparak oto anahtar işine müracaat etti. Onun da eğitimini aldık. Oto anahtarları, kumandaları, araç takip sistemlerini beraberinde götürüyoruz. Ben 40 yaşından sonra ehliyet aldım, bilgisayar kursuna gittim. İş yerinde beraber yürüttük bu işi. 41 yıllık evliyiz. 2000 yılında eşimin yanına başladım. 20 yıldır beraber çalışıyoruz. Eşim sağ olsun her konuda bana yardımcı oldu destek oldu. Evde akşamdan yaptığım yemeğim varsa, fazlaysa getiriyorum. Eğer yoksa buraya geldiğimizde burada yemeğimizi hazırlıyorum. Çayımızı da koyuyorum. Gelen misafirlerimize çayımızı da ikram ediyoruz. Müşterilerimiz de memnun oluyor.”

Hamdi usta eşini anlatırken duygulandı

Hamdi Çetinkaya ise, eşinin kendisinin en büyük yardımcısı olduğunu ifade edere; “1999 ve 2000 yıllarında oğlum üniversiteye gitti. Onun gitmesiyle kendisi dükkanda çalışmaya başladı. O günden bu güne bana manevi olarak çok büyük desteği oldu. Gerek işimde gerek evimde gerekse dış işlerimde her şeyi bütünüyle o üstlendi. Beni çok rahat ettirdi sağ olsun var olsun. Onun desteği olmasaydı ben bu başarıya ulaşamazdım. Önce Allah’ın izniyle sonra da eşimin desteği ile bu günlere geldik. Kendisine ömür boyu minnettarım. Hiçbir zaman iyiliğini unutamam. Allah ömür verdiği sürece bu işimizi beraber idame ettirmeye devam edeceğiz. Konumuz, mevzumuz bu. Kendisi her türlü zorluklara müzik sisteminde olsun, anahtar grubunda olsun burada yapılacak bir erkeğin başarabileceği işleri kat kat fazlasıyla başardı. Her türlü yönden her şekliyle çok büyük zorluklara göğüs gerdi sağ olsun. Hiçbir zaman yanılgıya düşmedi, büyüklük göstermedi. Her zaman alçakgönüllülükle benim gönlümü aldı. Evimizi işimizi bu vaziyete getirdi. Kendisine sizlerin huzurunda çok çok teşekkür edip saygımı sunuyorum” dedi.
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