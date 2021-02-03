Sanayideki ‘uçan araba’ görenleri şaşırtıyor

Karadenizli kaporta ustası işlerini artırmak için ’arabayı uçurdu’, çatıdaki araç ilgi odağı oldu.

Sinop sanayinde ‘Lazoğlu’ diye tanınan oto kaporta ve boya servisi sahibi Hakkı Günaydın, reklam için ilginç bir yöntem seçti. Dükkanının çatısına 1987 model bir otomobil monte eden Günaydın, müşterilerin ilgisini çekmeyi başardı. Yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte olan otomobil ‘uçan araba’ diye nam saldı. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hakkı Günaydın, “Bu aracı hurdadan aldık. Güzelce onardık. Kaportasını boyasını yaptık. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Bunu çatıya koymaya karar verdik. Çatıda da güzel bir reklam oldu. Gelenler şaşırıyor. Çocuklar gördükleri zaman ‘a uçan araba’ diye daha çok ilgilerini çekiyor. İsmimiz de Lazoğlu. Lazların fikirleri zaten değişik değişik oluyor. Kimisi ağacın üstüne ev yapıyor kimisi çatıya araba koyuyor. Biz de böyle bir fikir yaptık. Her sene ayrı ayrı renge boyuyoruz. Bu senenin rengi kırmızı, seneye de yeşil yapacağız" dedi.