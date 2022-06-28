Sanat ve siyaset dünyasından Cüneyt Arkın'a veda mesajları...

ATA DEMİRER



"Seni çok sevdik nurlar içinde yat"

IŞIN KARACA



"yattığın yer nurla dolsun.. Mekanın cennet olsun büyük usta… Türkiye'nin başı sağ olsun... çok üzgünüm…"

DERYA BAYKAL



"Kalbimizde yerin çok kıymetli, güle güle Cüneyt Arkın…"

HAMDİ ALKAN



"Sen benim kahramanımdın..Hep öyle kalacaksın. Filmlerinde zor durumda kalanları kurtarmaya geldiğin an, sinema salonunda coşkun bir alkış kopardı. Seni çıktığın sonsuz yolculuğuna uğurlarken, bitmeyen çocuksu heyecanım, saygım ve sonsuz sevgilerimle alkışlıyorum"

SABAHAT AKKİRAZ



"Sanat ailemiz yaprak döküyor. Sevgili Arkın hakka yürüdü. Büyük sanatçılar ölmez sanatları hep yaşar. Nur içinde uyu. Çok üzgünüm"

FAZIL SAY



"Üzüntüm büyük.

Işıklar içinde uyusun Cüneyt Arkın.

Sevgiyle, saygıyla teşekkür ediyorum bu halka verdiği her şey için."

AHMET ÜMİT



"Çocukken biraz Kara Murat olduk, biraz Malkoçoğlu; gençken Maden filmindeki hak arayan işçi önderi İlyas olduk, Yaralı Kurt'ta intikam peşindeki Ali olduk. Bizi biz yapan insanlardan biriydin Cüneyt Abi, nurlar içinde uyu..."

FAHRETTİN ALTUN



"Türk sinemamızın usta ismi Cüneyt Arkın’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."