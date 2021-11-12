Samuray kılıcıyla öldürülen Başak komşusuna “Düğünüm bahara olabilir” mesajını yazmış

İstanbul’daki iş seyahati sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişinin samuray kılıçlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz’in komşusu Sevtap Acar’a “Düğünüm bahara olabilir” mesajı yürek burktu.

Ankara’da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, işi gereği gittiği İstanbul’da psikolojisi bozuk olduğu ileri sürülen Can Göktuğ B.’nin (27) samuray kılıçlı saldırı sonucu vahşice katledildi. Zanlı kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanırken, genç mimarın cenazesi memleketi Ankara’da dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yenimahalle’de yaşayan genç kızın ailesi taziyeleri evlerinde kabul ederken, Cengiz’in komşusu Sevtap Acar Cengiz ile yaptıkları son konuşmaları gösterdi. Acar ile Cengiz’in bir sosyal medya uygulaması üzerinden yaptıkları konuşmada düğün hakkında mesajlaşırken Acar’ın “Düğünün ne zaman?” sorusu üzerine Cengiz’in düğününü bahar ayında yapacağını söylediği görüldü. Mesajları gören Cengiz ailesi ve taziyeye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.