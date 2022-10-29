Samsun’un tek kadın pilotu: “İnsanlarımızın istikbaline hizmet etmek beni gururlandırıyor”

SAMSUN (İHA) – Samsun’da öğretmen pilot olarak görev yapan Göksel Burte Açıkgöz, insanların istikbaline hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Samsun’da bir üniversitenin uçuş akademisinde ‘öğretmen pilot’ olarak görev yapan Göksel Burte Açıkgöz, 14 yıldır pilotluk mesleğini icra ediyor. Geleceğin pilotlarını yetiştiren Göksel Burte Açıkgöz, Samsun’un tek kadın pilotu olarak dikkat çekiyor.

"Bu mesleğe aşık, sorumluluk sahibi insanlar tarafından yapılması gerektiğine inanıyorum"

Pilot olmak isteyen kişilere seslenen Göksel Burte Açıkgöz, "İstikbalin göklerde olduğu ifadesini dikkate alacak olursak, bu öngörülü söz ve kutsal mücadelenin başladığı vatan toprağında bu mesleği tercih etmekte ne kadar yerinde bir karar verdiğimi göstermesi bakımından ayrıca anlamlıdır. Böylesine kutsal bir vatanın evladı olarak ülkemin ve insanlarımızın istikbaline hizmet etmek, bu uğurda görev yapan herkes gibi beni de gururlandırıyor. Kadınların çalışmalarının da çalışmamalarının da ayrı zorlukları oluyor. Ne var ki kendi ayaklarım üzerinde durmak, toplumsal verimliliği artırmak, sadece tüketen değil, nitelikli üretici olmak isteyen her insan gibi ben de hizmet sektöründe üretiyorum. Benim motivasyonum; ülkemi, insanımı, seviyor olmam, kamusal ve sosyal duyarlılıklarım ile alakalıdır. Önce milletime ve devletime, ardından da insanlığa katkı sağlamak, benim için çok değerli. Ben bu bakış açısı ile çalışıyorum. Pilotluğun, insanın havada iken kendisini bulutların arasında özgür hissettiği, hayal gibi bir dünyaya daldığı, kazancının bol olduğu düşüncesi ile yapılacak bir meslek asla olmadığına; havada, elektrik, elektronik ve mekanik donanımları olan bir aygıtla insan (can) taşıdığınızı, bu sorumluluk bilinci ile zihinsel ve bedensel kontrolüne güvenen, bu mesleğe aşık, sorumluluk sahibi insanlar tarafından yapılması gerektiğine inanıyorum. Şayet ilgi duyanlar da olursa, erkek-kadın ayrımı yapmaksızın kendilerini yetiştirme ve geliştirme konusunda istekli ve yeterli iseler, kesinlikle hiç tereddüt yaşamasınlar. İnsanlığın istikbali eğitimde, bilimde, teknolojide, çalışmada, göklerde ve hatta giderek uzaydadır. İnsanlarımız da buna göre pilotluk mesleğini ilgi duydukları, becerilerinin olduğu iş olarak görüyorlarsa bu eğitimi alabilirler" diye konuştu.

"Ben işimi hep en iyi şekilde yapma gayretinde oldum"

Her meslekte olduğu gibi pilotluk mesleğinin de kolaylık ve zorlukları olduğunu ifade eden pilot Açıkgöz, "Bunu abartmamak gerek. Zira başka meslek gruplarının yaşadığı zorlukları biliyor ve duyuyoruz. Burada önemli olan; bireysel, mesleki, sosyal ve kamusal faydayı artırmak için en üst düzeyde sorumluluk hissine sahip olmak, buna yönelik samimi bir çaba ile zorlukların üstesinden gelmek, kuruma ve kamuya yararlı olacak ve hayatı kolaylaştıran, kaliteli hale getiren süreçleri işletebilmektir. Bizim meslekte henüz pilotluk eğitimi almamış adaylara, elektrik, elektronik ve mekanik sistemlerden oluşan bir aygıtı nasıl kontrol edebileceğini öğretmeye çalışıyoruz. Kullanılacak aracın havada hareket ettiği gerçekten çok özen isteyen, ihmal ve dikkatsizliğin çok ağır sonuçlar doğurabileceği bir işi yapıp ve öğrettiğimiz dikkate alınacak olur ise ciddi bir risk gurubunda olan bir iş yaptığımız söylenebilir. Unutulmamalıdır ki havacılık kuralları kan ile yazılmıştır. Ancak her şeyden şikayetçi olmak, bana göre değil. Ben işimi hep en iyi şekilde yapma gayretinde oldum. Pilotluk mesleği bakımından şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim ki erkekler ne türden zorluk yaşıyor ise kadınlar da aynı zorlukları yaşıyorlar. İki cinsiyet gurubu için de avantaj ve dezavantajlar olsa da benzer olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Çünkü birçok meslek alanlarında olduğu gibi pilotluğun cinsiyet ile değil, çok çalışıp öğrenme, yetenekleri geliştirme, mesleğe yatkın ve özverili olma, sevmek ve başarı gibi konularla ile ilgisi olup; cinsiyet ile pilotluğu ilişkilendirmek, bence hatalı bir yaklaşım olur" şeklinde konuştu.

Pilot aile

Kız kardeşlerinin de kaptan pilot olduğunu belirten Açıkgöz, "Babam havacı asker ve bu meslekten emekli olmuş bir insan. Annem de bu şuurla vatanını seven bir hanımefendidir. Onların bana verdiği desteği asla inkâr edemem. Diğer taraftan, kız kardeşlerim de havayolunda kaptan pilot olarak uçuyorlar ve bizim çevremizde çok fazla pilot olunca tepkiler şaşkınlık uyandırmamıştır. Olumlu ve katkısı olan tepkiler aldığımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.