Samsun’un nüfusunun yüzde 24’ü çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Samsun’un nüfusunu yüzde 24’ünü çocuklar oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" çerçevesinde çocuk nüfusa özel olarak "Samsun ili İstatistiklerle Çocuk, 2020" konusunda bir basın bülteni hazırladı. Paylaşılan verilere göre Samsun nüfusunun yüzde 24’ünün, çocuk nüfusu (0-17 yaş grubu) oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılı sonu itibariyle Samsun nüfusu 1 milyon 356 bin 79 kişi iken, bu nüfusun 24’ünü çocuk nüfusu oluşturdu. Samsun’da geçen yıla kıyasla çocuk nüfus sayısı 4 bin 320 kişi azalarak 325 bin 880 kişi oldu. Samsun çocuk nüfus oranında 46’nci sırada yer aldı.

Samsun’da resmi kız çocuk evlilikleri azaldı

2020 yılı evlenme istatistiklerine göre; Samsun içerisinde 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenme sayısı bir önceki yıla göre 20 kişi azalarak 204 kişi oldu. Samsun’da toplam resmi evlilikler içerisindeki kız çocuklarının evlenme oranı ise yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Milli Eğitim istatistiklerine göre; Samsun’da ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2019/20 öğretim yılında yüzde 93,8 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, cinsiyetler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görüldü.

Samsun’da koruyucu aile sayısı 170 oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2020 yılında Samsun’da koruyucu aile sayısı 170 olarak gerçekleşti. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 197 oldu.