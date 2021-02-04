Samsun’un nüfusu 1 milyon 356 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) açıkladığı verilere göre Samsun’un nüfusu 1 milyon 356 bin 79 kişiye yükseldi.

TUİK 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye yükseldi. Geçen yıla göre Türkiye nüfusu binde 5,5 artış gösterdi ve 459 bin 365 kişi nüfusa eklendi.

Samsun’da bir önceki yıla göre nüfus artış hız binde 9,6’dan binde 5,6’ya düştü. Yaşanan bu düşüşe rağmen Samsun nüfusuna 7 bin 537 kişi eklenerek 1 milyon 356 bin 79 kişi oldu. Samsun nüfusunun 670 bin 675 kişisi erkek nüfusu olurken kadın nüfusu ise 685 bin 404 kişi olarak kaydedildi. Bu verilere göre Samsun nüfusunun yüzde 49,45’lik kısmını erkek nüfusu oluştururken, kadın nüfusu ise yüzde 50,55 ile erkek nüfusundan fazla olarak kayıtlara geçti.

Samsun’da yabancı nüfus sayısı azaldı

Samsun nüfusuna kayıtlı yabancı kişi sayısı 2019 yılında 32 bin 963 kişi olarak kaydedildi. Aradan geçen 1 yılın ardından yabancı nüfus sayısı 4 bin 759 kişi azalarak 28 bin 204 kişiye düştü. Nüfusa kayıtlı 28 bin 204 yabancının 14 bin 313’ü erkek, 13 bin 891’i ise kadınlardan oluştu.