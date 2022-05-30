Samsunlu yazardan ’Guinness’lik rekor: 14 yılda 2 bin köşe yazısı, 21’i yayınlanmış 34 kitap

Samsun’da yaşayan gazeteci-yazar olan aynı zamanda halk şairleri arasında önemli bir yere sahip Ali Kayıkçı (Âşık Derebahçeli), yaptığı çok farklı bir edebî-kültür çalışması ile dünya çapında meşhur “Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hak etti.

55 yılı aşkın bir süreden beri gazeteci-yazarlık yapan ve bu süre içerisinde yayınladığı 58 eserden 21’inde, neşrettiği 2 bini aşkın sayıdaki köşe yazılarında ele aldığı mevzuyu son 14 yılda bir de halk şâiri tarzında hece vezinli şiirle tekrar anlatan “Ali Kayıkçı (Âşık Derebahçeli)”, getirdiği bu emsalsiz yeniliği ile de kültür-sanat çevrelerinin dikkatlerini çekmeyi başardı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi, Şâir ve Yazar M. Halistin Kukul ile Eğitimci Şâir ve Yazar, Türkiye ve Avrasya Yazarlar Birliği Üyesi Ahmet Şahin hocaların da belirttiği gibi) Ali Kayıkçı, “tarz” olarak ilkin bir “makale” yahut “köşe yazısı” yazıyor. Mevzu ile alâkalı olarak daha önce yayınlanmış bir takım eserlerden (gazete, dergi ve kitap) çeşitli alıntılar yaparak okuyucunun o konuya dikkatini çekiyor. Sonra ilmî, edebî, içtimaî, siyasî.., ilh. yazısının veya makâlesinin bittiği yerden itibaren muhtevâya uygun gelecek şekilde kaleme aldığı bir şiir ile o yazıyı süslüyor. Bu yeni bir “tarz” ile de dikkat çekiyor.

Çalışmaları ile ilgili bilgi veren Ali Kayıkçı, “6 bin 800 sayfayı aşmış bulunan bu yayınlanmış çalışmalarımın yanında bir de 13 kitaplık, neşredilmek üzere hazırladığım köşe yazılarım sırasını beklemektedir, bir taraftan da günlük yazılarım bir internet/genelağ sitesinde hâlen devam etmektedir” dedi.

Gazeteci-Yazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı (Âşık Derebahçeli), emekli bir gümrük müdürü, serbest muhasebeci ve gazeteci-yazar olmanın dışında, yaptığı gümrük müşavirliği hizmetleri ile de bölgede tanınmakta, bilhassa 11’inci baskıya ulaşan 824 sayfalık “Dünden Bugüne Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi” ile gençleri yayıncılığa teşvik ediyor.