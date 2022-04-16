Samsunlu aileden Almanya’ya "Dosteli"

Samsunlu Yılmaz ailesi Almanya’da "Dosteli" altında kurduğu evlerde yaşlı bakım hizmeti sağlayan Birlikte Yaşam Evleri’nin 6.’sını açtı. Açılışa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Almanya’da hizmet veren Samsunlu Yılmaz ailesine ve dünyanın her yerinde Türkiye’nin gururu olan Türk iş insanlarına teşekkür ederim" dedi.

"Dosteli" adı altında evlerde yaşlı bakım hizmeti yapan ve Birlikte Yaşam Evleri bulunan Samsunlu Yılmaz ailesi, Berlin ve Frankfurt’ta 150’nin üzerinde çalışanı ile 2 binden fazla kişiye hizmet veriyor. Ayrıca Dosteli, Almanya’daki işsiz Türk ailelere verdikleri eğitimler ile iş imkânı sağlıyor. Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen açılışta ise Birlikte Yaşam Evleri’nin 6.’sı açıldı. Açılışı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptı.

Bakan Derya Yanık açılışta yaptığı konuşmada, "Almanya’da hizmet veren Samsunlu Yılmaz ailesine ve dünyanın her yerinde Türkiye’nin gururu olan Türk iş insanlarına teşekkür ederim. Ülke olarak her türlü sorunlarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Ayrıca Berlin’de yaşayan vatandaşlarımıza da sağlık ve bakım hizmetlerinde destek olan 6. Dosteli Birlikte Yaşam Evi’nin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Dosteli Genel Koordinatörü Serap Yılmaz ise "Bugün Türkiye’den gelerek bizi yalnız bırakmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık’a ve beraberindeki heyete teşekkür ederiz. Dosteli Almanya’da Berlin ve Frankfurt’ta 150’nin üzerinde çalışanı ile 2 binin üzerinde insana bakım ve sağlık konusunda hizmet vermektedir. Dosteli sadece evde bakım ve sağlık hizmeti vermiyor. Açtığımız bu Berlin’deki 6. Birlikte Yaşam Evlerimizle sosyal yaşam hayatını da yaşatıyoruz. Sadece bakım ve sağlık hizmetleri değil kültürel ve sosyal etkinlikler ile birlikte yaşlanmanın mutlu ve huzurlu paylaşımını sağlıyoruz. Bunu yaparken de çalışma arkadaşlarımızı evlerinde işsiz oturan Türk vatandaşlarımızdan seçiyoruz. Onların eğitimini sağlıyor, sonrasında çalışma hayatına sokuyoruz. Yaptığımız çalışmayı 2 yönlü düşünebilirsiniz. Bir taraftan yaptığı hizmetlerle bir iş yaparken diğer yandan da evlerinde boş oturan işsiz Türk vatandaşlarımıza verdiğimiz eğitimler ile iş imkânı sayımızı artırarak onların iş sahibi olmalarına imkân sağlıyoruz.” dedi.

Serap Yılmaz ayrıca Samsun’da Dosteli Yaşlı Bakım Derneğinin Kurucu Başkanı ve Türkiye’de birçok proje sahibi olarak görev yaptı. Dönem dönem Türkiye’de bulunarak çalışmalara ve projelere destek veriyor.