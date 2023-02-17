Samsun’daki liseden depremzedeler için seyyar tuvalet ve soba

Samsun’da bir lise ürettiği 20 adet seyyar tuvaleti ve 100 adet sobayı deprem bölgesine gönderdi.

Vezirköprü Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri depremzedelere yardımcı olmak için kolları sıvadı. Bölgede bulunan vatandaşlara ilk olarak sıcak yemek üreten lise akabinde seyyar tuvalet ve soba üretimine başladı. Zamanla üretim yapan öğrenci ve öğretmenlere ilçedeki doktorlar, sağlık memurları ve esnaf da yardımcı oldu. Lisenin tamamladığı ürünler deprem bölgesine gönderildi.

"Bölgeden döner dönmez ilçemizde okul olarak bir kampanya başlattık"

Okul Müdürü Fazıl Gezer, "Ülkemizin yaşamış olduğu bu felaket hepimizi derinden üzdü. Bizler 85 milyonluk kocaman bir aileyiz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin acısı bizim acımız, sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Onlar orada zor durumdayken bizlerin buralarda rahat olabilmesi düşünülemezdir. Depremin ertesi günü yardımlarımızı bölgeye ulaştırdık. Bölgeye sıcak yemek götürdük. Orada gördük ki hava çok soğuk ve insanlarımız üşüyor. Bölgeden döner dönmez ilçemizde okul olarak bir kampanya başlattık. Soba ve seyyar tuvalet üretimine başladık. Bu üretim aşamasında öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimiz gönüllü olarak çalışmaya başladı. Daha ilginç olanı atölyemize yardıma ilçemizden doktor arkadaşlarımız, sağlık memuru arkadaşlarımız, esnafımızda yardıma geldi. Şunu bir kez daha anladım ki biz büyük bir milletiz. Harika insanlara sahibiz. Rabb’imin izni, bizlerin azmi ve birlikteliği ile biz bu yarayı saracağız inşallah. Kayıp canlarımızı geri getiremeyiz ama kalanları rahat ettirmek ve onların yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz. 20 adet seyyar tuvaleti bölgeye gönderdik. Ayrıca 100 adet sobayı, sobaların yanında birer adet çaydanlık da bölgemize sevk edilecek" dedi.