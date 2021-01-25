Samsun’da ’Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti’ hizmette

Atakum İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Muhsin Demir ve Atakum İlçe Nüfus Müdürü Saliha Akman’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası, hizmet kalitesi ve vatandaşların memnuniyetini arttırmak amacıyla Türkiye genelindeki nüfus müdürlüklerinde yenileme çalışmaları yapıldığını ve bu çalışmalar kapsamında vatandaşların daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere ‘Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti’ oluşturulduğunu ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bu konsepte göre yeniden tasarlanan Atakum İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde hem vatandaşlara hem de personele daha modern, nezih ve ferah bir ortam sunulmasından memnuniyet duyduğunu vurguladı. Dağlı, amaçlarının teknolojinin son imkanlarını da kullanarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek olduğunu söyledi.

Konsept Nüfus Müdürlüğü uygulaması ile çağdaş, konforlu ve kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanları tasarlandığını dile getiren Vali Dağlı, “Konsept Nüfus Müdürlüğü tasarlanırken vatandaşlarımızın doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışma alanı, çalışma alanının içerisinde konumlandırılan bekleme alanları ve bölmeler ile birbirinden ayrılmış, ergonomik ve estetik başvuru masaları kullanılmıştır. Bu kapsamda, ilimizde Atakum’un yanı sıra İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İlkadım ve 19 Mayıs İlçe Nüfus Müdürlüklerimizin de Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsept çalışmaları tamamlandı, Çarşamba, Havza ve Terme İlçe Nüfus Müdürlüklerinin ise planlaması yapıldı. Yeni hizmet yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte Alaçam, Canik ve Vezirköprü ilçelerimizde de aynı konsepti planlıyoruz. Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti Projesini hayata geçiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Samsun’da genelinde 2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 90 bin 969 adet pasaport, 173 bin 431 adet sürücü belgesi ve 1 milyon 5 bin 524 adet TC Kimlik Kartı düzenlendi, 1 milyon 348 bin 542 olan Samsun nüfusunun yüzde 75’inin kimlik kartı yenilemesi yapıldı.