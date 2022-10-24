Samsun’da tramvayların kapasitesi yüzde 40 artırılacak

Samsun’da ilave kabinle tramvayların kapasitesinin yüzde 40 artırılacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm trenlere birer kabin ekleyerek kapasiteyi günlük 120 bin yolcuya çıkaracağız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan SAMULAŞ, tam kapasiteyle yolculara hizmet vermeyi sürdürüyor. En fazla tercih edilen toplu ulaşım araçlarından biri olan hafif raylı sistemde kapasite artırımı noktasında Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Raylı sistemde günlük yolcu sayısının 70 binden 92 bine çıktığını söyleyen Başkan Mustafa Demir, “Raylı sistem en önemli ulaşım arterlerimizden biri. Ancak vatandaşlarımızın zaman zaman özellikle pik saatlerdeki yoğunluğu ifade etmelerine tanık oluyoruz. Bu noktada ‘ne yapabiliriz’ diye çalışma yaptık. Teknik olarak en fazla 1-2 tren daha ilave edebiliyoruz. Ancak tren ilave ettiğimizde dikey geçişleri tamamen kapatmış oluruz” diye konuştu.

İlave kabinle günlük 120 bin yolcu

Başkan Demir şu bilgileri verdi:

“Yaptığımız çalışma kapsamında ilave tren almak yerine en doğru sonucun trenlere ilave kabin eklemek olduğunu gördük. Tramvaylarımızı 42 metre uzunluğa ulaştırabiliyoruz. Bu da yüzde 40’a yakın bir kapasite artışı demek. Yedi adet yeni tren almış kadar kapasite artırmış oluyoruz. Bu operasyon ile ilk etapta almış olduğumuz 16 adet trenimizin de tahrik üniteleri, dişli kutuları gibi yüksek maliyet içeren donanımlarının modernizasyonunu yapacağız. Özellikle araçlarımızda yoğun kullanım kaynaklı olan arızalar ile karşı karşıyayız. Hedefimiz yapacağımız çalışmalar doğrultusunda raylı sistemin ilerleyen dönemlerde de arızasız, kapasiteleri artırılmış yoğun kullanımı ile çevreyi rahatlatan bir hale getirmek. SAMULAŞ tarafından çalışmalar yapıldı. Strateji Başkanlığımızla da yatırım noktasında gerekli yazışmaları yaptık. Oradan izin çıkar çıkmaz gereken adımı atacağız. Tüm trenlere birer kabin ekleyerek kapasiteyi günlük 120 bin yolcu sayısına kadar artırmış olacağız.”

Şu anda bir tramvayın 280 yolcu taşıyabildiğini kaydeden Başkan Mustafa Demir, “Kapasite artırma çalışmaları tamamlandığında bir tramvayın yolcu kapasitesi 400’e yükselecek. Böylece ciddi bir kapasite artışı sağlanmış olacak” diye konuştu.