Samsun’da tedirgin eden bina

Samsun’da zemini kayan ve önündeki yola doğru eğilen 4 katlı bina, mahalle sakinlerini endişelendiriyor.

Samsun’un merkez ilçelerinden İlkadım’da bazı binaların içinde bulunduğu durum görenleri hayrete düşürüyor. Altından sokak geçen bir apartman ile zemini kayıp yola eğilen binada da vatandaşlar yaşamaya devam ediyor. Türkiye’deki depremlerin ardından tekrar akıllara gelen Samsun’daki riskli binalar çevre sakinlerini de tedirgin ediyor. Burhanettin Gazi Sokak üzerinde bulunan, zemini kayan ve yola doğru eğilen binada vatandaşlar oturmaya devam ederken, çevre sakinleri ise riskli binaların kentsel dönüşüme sokulmasını istiyor.

“Deprem mahallemize büyük hasar verir”

Muhtemel büyük bir depremin İlkadım’da birçok binayı yıkabileceğini ifade eden mahalle sakini Mürsel Yıldırım, “47 yıldır bu mahallede otuyorum. Muhtemel bir depremde çok sayıda bina yıkılabilir. Burada binalar dere çakılı ile yapıldı. Bu çakılların zaman geçtikçe sertleştiği söylenir. Binaların altyapısı ya da temelleri sağlam mı orası tartışılır. Ayrıca mahallemizde riskli binalar var. Altından su geçen binada kayma oldu. Diğer binalarda ise kayma olmadı” dedi.

“Eski binaların yıkılıp, kentsel dönüşüme alınması gerekiyor”

Eski ve riskli binaların yıkılması gerektiğini belirten mahalle sakini Muhittin Aydemir, “Çok eski binaların yıkılması gerekiyor. İlçe halkı olarak tedirginiz. Geceleri rahat uyuyamıyoruz. Burası gibi eski yerleşimlere kentsel dönüşümün gelmesi lazım. Mahalle sakinleri olarak kentsel dönüşüm bekliyoruz” diye konuştu.

4 katlı binanın zemini kaydı yola doğru eğildi

Yetkililerden edinilen bilgiye göre Zeytinlik Mahallesi’nde Yunus Emre Ortaokulu inşaatı sırasında 4 katlı bir binada kayma oldu. Zemini kayan bina Yıldıray Sokak üzerinden geçen yola doğru eğildi. Yıkılma riski olan binada hala vatandaşlar ikamet ederken, çevre sakinleri ise tedirgin olduklarını yetkililere bildirdi.