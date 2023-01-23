Samsun’da sessiz ulaşım

Samsun’da faaliyet gösteren Türkiye’de ilk ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli elektrikli otobüsler 10 dakikalık şarjla 90 kilometre yol gidebiliyor. Fosil yakıta göre 8’de 1 ekonomik ve çevre dostu olan otobüsler vatandaşlara sessiz bir şekilde yolculuk yapma imkanı sağlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait yazılım ve tasarımı yüzde 100 yerli olan elektrikli otobüsler, çevre dostu olması ve ultra hızlı şarj edilmesiyle dikkat çekiyor. Bu otobüsleri tercih eden vatandaşlar konforlu ve sessiz yolculuk yapıyor.

“Sayısı artacak”

Samsun’daki elektrikli otobüslerin sayısının artacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şu anda Samsun’da 20 otobüsü devreye aldık ve sayısı artacak. Bu otobüsleri tabii ki sırf elektrikli otobüs almış olmak için almadık. Bakanımızdan sözünü aldık ve 20 tane de onlardan alacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projemizi üstlendi. Şu anda yeni 20 tane otobüs için görüşme aşamasındayız. Türkiye’de üretildi ve tamamen yerli üretimdir. Şu anda şehrimizin yollarında görev yapmaktadır” dedi.

“Fosil yakıta göre 8’de 1 ekonomik”

Ultra hızlı şarj özellikli elektrikli otobüslerin faydaları hakkında bilgi veren Demir, “Bu proje bize ne kazandırdı’ diye soracak olursak da öncelikle işletme maliyetinin çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Fosil yakıtla biz 8 lira harcarken, elektrikli otobüslerde 1 lira kullanıyoruz. Yani 8’de 1 fark vardır. Otobüslerin fiyatları diğer otobüslere göre yüksek fakat 4 yılda kendini amorti ediyor. İçten yanmalı motor olmadıkları için bakım maliyetleri çok düşük ve ömürleri çok uzundur. Mesela pil ömrü 15 yıldır. 15 yılda bir 1 kez pil değiştirdiğimizde 30 yıl buradaki otobüsleri kullanıyor olacağız. Hiçbir fosil yakıtlı otobüsü 30 yıl kullanamazsınız. 12-13 yıldan sonra artık konforlu hizmet sunamazlar” diye konuştu.

“Tüm toplu taşımayı elektrikli otobüslerle sürdüreceğiz”

Bu otobüslerin çevreci olduğunu ifade eden Demir, “Otobüslerin ikinci önemli katkısı da, şu anda dünyanın gündeminde olan karbon salınımıdır. Bu otobüslerimizde karbon salınımı sıfırdır. Şu ana kadar 4 aylık zaman içerisinde 300 ton üzerinde karbon salınımını sadece 13 otobüs engellemiş oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan gelecek olan 20 ilave otobüslerimizden sonra biz tüm toplu taşımayı elektrikli otobüslerle sürdüreceğiz. 180-200 otobüsümüz olduğunda karbon salınımı, işletme maliyeti ve konforu düşündüğümüzde bu şehir ve Türkiye için çok önemli bir şey oluyor. Ayrıca bu projemiz Türkiye’de ilk kez burada yapıldı” şeklinde konuştu.

Raylı sisteme 10 yeni tren

Samsun’daki tramvaylarda günlük yolcu sayısının 100 bin kişiye ulaştığını açıklayan Başkan Demir, “Raylı sistemlerde ilave trenler alınması hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. 10 yeni tren daha almayı planlıyoruz. Yerli üretimde 1-2 firma bu trenleri yapıyor. Günlük yolcu sayısı neredeyse 100 bin kişiye ulaştı. Bazı saatlerde çok kalabalık oluyor ve insanlarımız çok zorlanıyorlar. Biz sayıyı arttırma noktasında yeni çalışmalarımıza başladık. İnsanlarımızı bu konuda rahatlatacağız. İlçelere gidecek olan minibüslerimizle ilgili hizmetimizi başlattık. Dolayısıyla ‘ilçelerden gelen insanlar daha çok raylı sisteme biniyor’ deniyordu ancak raylı sistemin yolcusu tam tersine azalmayıp artış gösterdi. Şehri geliştirdikçe, güzelleştirdikçe insanların şehir halindeki hareketlerinde çok ciddi artış olmaktadır” açıklamasında bulundu.

“Proje yüzde 82 trafiği rahatlattı”

Akıllı kavşak projesi ile ilgili bilgi veren Demir, "Şu anda uygulamaya aldığımız ana konulardan bir tanesi akıllı şehir uygulamaları kapsamında adaptif sistem, yapay zekanın kullanıldığı 4 bulvarda, 110 kavşakta hayata geçirdiğimiz bir sistemdir. Proje yüzde 52 trafiği rahatlatır diye öngörüyorduk ancak yüzde 82 netice verdi” ifadelerini kullandı.