Samsun’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Samsun’da patenli 2 gencin, her gün binlerce aracın geçtiği yol üzerindeki araçların arasında tedbirsiz yolculuk yapmaları yürekleri ağızlara getirdi.

Akşam 20.00 civarında Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda 2 gencin akan trafikte yolun ortasında kasksız ve tedbirsiz yolculuk yapmaları pes dedirtti. Seyir halindeki bir otomobillerin yanlarında ve arkasında patenle hızlı bir şekilde giden gençlerin yaptığı tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Patenli gençler, çevredeki vatandaşların uyarılarını da dikkate almadan tehlikeli yolculuğa devam etti.