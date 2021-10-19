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Samsun’da Muhtarlar Günü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Haberde İnsan 19.10.2021, 13:24
Samsun’da Muhtarlar Günü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

29 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Samsun’da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Törende muhtarlar adına konuşan Atakum Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Topsakal, “Geçmişte iletmiş olduğumuz talepleri dikkate alıp, çözüme ulaştıran hükümetimiz muhtarlığı cazip hale getirmiştir. Muhtarlıkta aday patlaması olmuştur. SGK primlerinin devletimiz tarafından ödenmesi, tek tip muhtarlık kimliklerinin verilmesi, muhtarlık görevlerinin sona erdikten sonra da silah ruhsatı harcından muaf tutulması ve muhtar ödenekleri de iyi duruma getirilmiştir. Bu çözümlerin yanı sıra demokrasinin kılcal damarları olan muhtarların diğer taleplerinin de gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Muhtar deyince akla yaşlı ve erkeklerin gelmemesi gerektiğini ifade eden Büyükoyumca Mahalle Muhtarı Fatma Yiğit, “Muhtarlık gelişen Türkiye’ye göre ilerlemeye başladı. Kadın muhtarların daha çok olmasını diliyoruz. Muhtarların daha genç, dinamik olması gerektiğini düşünüyorum. Ben Büyükoyumca Mahallesi muhtarıyım. İnsanları ve insanlara yardım etmeyi seviyorum. Muhtarlığın en büyük görevinin sosyal yardımlaşma olduğunu bildiğim için muhtar oldum. Seçimlerden 1 ay önce muhtar olmaya karar verdim. Muhtarlık çok güzel bir duyguymuş. İnsanlara yardım etme açısından muhtarlığın önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Tören yapılan konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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