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Samsun’da muhtarlar AFAD gönüllüsü olacak

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’da muhtarların AFAD destek gönüllüsü olacağını söyledi.

Haberde İnsan 22.03.2022, 12:22
Samsun’da muhtarlar AFAD gönüllüsü olacak

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’da muhtarların AFAD destek gönüllüsü olacağını söyledi.

2019 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından toplumda afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, afetlerin getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla AFAD Gönüllülük Sistemi’nin kurulduğunu hatırlatan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Destek AFAD Gönüllüsü Belge Dağıtım Töreni’nde gönüllülere belgelerini taktim etti. Vali Dağlı, destek gönüllülüğünü yaygınlaştırmak için özellikle köyden mahalle statüsüne geçen mahallelerdeki muhtarları da AFAD destek gönüllüsü yapacaklarını belirtti.

“Muhtarlar AFAD gönüllüsü olacak”

AFAD destek gönüllü sayısının arttırılması için çalışma başlattıklarını ifade eden Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Ülkemiz ve bölgemiz değişik zamanlarda değişik afetlere maruz kalmakta. Samsun olarak baktığımızda sel felaketlerinin olduğunu, 1943 Ladik depreminde 30 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimizi, heyelana maruz bir bölge olduğumuzu ve yangınların da olabileceğini düşüncesiyle bu 4 minvalde ilerliyoruz. Gönüllülük öncelikle ruh işidir. Gönüllüğün önemini Düzce selinde ve Ayancık selinde gördük. Muazzam bir görev yaptıklarını orada da gördük. Afet sonrası bölgedeki kurumlar 100’de 100 hizmet kapasitesi yapamaz hale geliyorlar. Bu gibi durumlarda AFAD gönüllülerin oralardaki ufak dokunuşları çok büyük fayda sağlamaktadır. AFAD gönüllü sayısının arttırılması için çok fazla çalışma olduğunu biliyoruz. Köyler artık mahalle oldu. Her eski köyümüzde ya da mahallemizde muhtarlar başta olmak üzere AFAD gönüllüsü olacak. En azından her ilçemizde 27 tane muhtarımdan başlamak üzere ardından her mahallemizde 27 kişi oluşturacağız ve bu şekilde gönüllüler çığ gibi büyümeye devam edecek. Bunlarla ilgili eğitim ve toplantıları bundan sonraki toplantılarda yapılacak. Ön bilgi olarak bunlardan bahsediyoruz. Konuyu daha olgunlaştırıyoruz ve üzerinde çalışıyoruz” dedi.

AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can ise gönüllü sayısının arttırılmasının önemine değinerek, “Şu anda Türkiye genelinde 480 bin 64 AFAD gönüllümüz mevcut. Bizler 2020 ve 2021’de pandeminin etkisiyle destek AFAD gönüllüsü eğitimlerimizi alamadık. O günlerde daha çok çevrimiçi derslere ağırlık verdik. 2021 Mayıs’tan sonra eğitimler eskisi gibi devam etti. 2021 yılını 4 bin 700 destek AFAD gönüllüsü ile kapattık. Bu sene hedefimiz Türkiye genelinde 7 bin AFAD gönüllüsünü bünyemize kazandırmak” diye konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde düzenlenen Destek AFAD Gönüllüsü Belge Dağıtım Törenine ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı ile birlikte AFAD görevlileri ve gönüllüleri katıldı. Vali Dağlı, eğitimlerini tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü olan vatandaşlara belgelerini diğer katılımcılarla birlikte verdikten sonra üzerinde “Destek AFAD Gönüllüsü” yazılı pastayı kesti.

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