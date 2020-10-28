Samsun’da Mevlid Kandili coşkusu

Samsun’da vatandaşlar ’Mevlid Kandili’ni pandemi (salgın) gölgesinde ihya etti.

Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili münasebetiyle Samsun’da vatandaşlar camilere akın etti.

Kentteki camilerde bu önemli gece nedeniyle Mevlid-i Şerif merasimleri yapıldı. Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid kasideleri okundu.

Fiziksel mesafe kuralına riayet edilen Mevlid Kandili programları yapılan dua ile sona erdi.