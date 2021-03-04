banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş

Samsun’da ‘kırmızı’ tablonun esnaf ve vatandaşa etkisi

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Türkiye korona risk haritasında ‘kırmızı’ renkle ‘çok yüksek riskli’ iller arasında bulunan Samsun’da esnaf ve vatandaşta tedirginlik hakim. Lokantacı ve çay ocağı esnafı müşteri kabul etmek, şehir dışından gelen vatandaşlar ise bir an önce ilden gitmek istiyor.

Haberde İnsan 04.03.2021, 12:52
Samsun’da ‘kırmızı’ tablonun esnaf ve vatandaşa etkisi

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Türkiye korona risk haritasında ‘kırmızı’ renkle ‘çok yüksek riskli’ iller arasında bulunan Samsun’da esnaf ve vatandaşta tedirginlik hakim. Lokantacı ve çay ocağı esnafı müşteri kabul etmek, şehir dışından gelen vatandaşlar ise bir an önce ilden gitmek istiyor.

Samsunlu vatandaşlar, kurallara ve kısıtlamalara dikkat eden kadar uymayanların da olduğunu belirtirken, şehir dışından Samsun’a gelen vatandaşlar ise çok yüksek risk grubunda yer alan şehirden bir an önce uzaklaşmak istiyor. Samsun’da virüse yakalanma riskinin çok yüksek olduğunu dile getiren Burak İlgün isimli vatandaş, “İstanbul’dan işlerim için Samsun’a geldim. Millet burada iç içe. Virüsün burada biteceğine inanmıyorum. İstanbul gibi kalabalık bir şehir bile buradan daha rahat. İstanbul’da çarşılar gayet düzenli bir şekilde, vatandaşlar da duyarlı. Samsun’da böyle bir şey görmedim. 2 günlük Samsun izlenimim; tüm dükkanlar kalabalık, çay ocakları dolu. İçeride rahat bir şekilde çay, çorba içebiliyorsunuz. Bu şekilde vaka sayısı düşmez. Denetlemeler de bence eksik. Kısıtlamaların burada 3-5 ay daha süreceğini düşünüyorum. Geçici bir süre burada olmama rağmen tedirgin oluyorum. Bir an önce buradan gideyim diye düşünüyorum. Korona geçirmeme rağmen tedirginim” dedi.

“Karadeniz’de ‘bana bir şey olmaz’ düşüncesi var”

Bazı insanların virüsü pek önemsemediğini ifade eden Mahmut Durmaz, “Samsun’da vatandaş tedbir almıyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmuyor. Bir de Karadenizlilerin ‘bana bir şey olmaz’ düşüncesi de virüsün artmasında etkili diye düşünüyorum. Milletimiz bir bir koronadan hayatını kaybediyor. Hem kendilerine hem de çevreye yazık, günah. Virüsten korkan çok ama korkmayan da çok” diye konuştu.

“Lokantalar müşteri kabul etmiyor, vatandaş da grup olarak dışarıda yiyor”

Lokantaların müşteri kabul etmemesine rağmen paket servis alan vatandaşların kalabalık gruplar halinde kuytu köşelerde yemek yediğini vurgulayan lokanta esnafı Kemal Katırcıoğlu, “Devletimizin yüksek riskli bölgelerde aldığı tedbirler doğru fakat biraz esnetilebilirdi. Çünkü biz lokantada müşteri kabul etmiyoruz, paket yapıp veriyoruz, vatandaş da yemeğini alıp, dışarıda grup halinde yiyor. En azından lokantalar sürekli denetlenebilir. Kuytu köşelerde kimlerin kaç kişi yemek yediğini ekipler bilemez. Lokantalar yüzde 50 kapasiteyle çalışmış olsa ara sıra kolluk kuvvetleri gelir, kontrol eder. Bu sayede mesafeli bir şekilde insanların yemek yemelerini sağlayabilirler. Bence virüsün azalması ve kontrol altına alınması böyle sağlanabilirdi” şeklinde konuştu.

“Lokantaların işleri çok düştü”

Normalleşemeyen Samsun’da lokantaların yarı kapasite ile açılmaması nedeniyle işlerin iyice düştüğünü belirten döner ustası Ramazan Acar, “Pandemi dolayısıyla işlerimiz yarı yarıya düştü. Çok yüksek riskli iller arasında yer almak kötü bir duygu. Halkımızın bu konuda sağduyulu olmadığını görüyoruz. Kısıtlamaların ne zaman kalkacağı da vatandaşlara bağlı. Bizler de esnaf olarak kontrollü bir şekilde müşteriyi ağırlamak istiyoruz. Yasaktan dolayı alamıyoruz. Virüsün artmasının bence esnafla bir alakası yok. Birçok esnaf içeride müşteri alamıyor ama dışarıya baktığınızda işi olan da olmayan da geziyor. Bu da vakaların artmasına sebep oluyor. Bizler üstümüze düşen hassasiyeti gösteriyoruz. Paket servis dışında müşteri kabul etmiyoruz. İnsanımızda virüsü yenme isteği göremiyoruz. Dolayısıyla da vakalar düşmüyor” ifadelerini kullandı.

“HES zorunluğu insan sayısını azalttı, bu da işleri olumsuz etkiledi”

Kalabalık cadde ve sokakların başındaki uygulamaların insan kalabalığını önlediğini ama bunun da işlere olumsuz yansıdığını söyleyen Mecidiye Çarşısı’nda esnaflık yapan Fehmi Güngör, “Trabzon’da vaka sayısı biraz düştü. Samsun’da da düşer inşallah. Bence tedbirlere uyan insanlar var ama dikkat etmeyenler de var. Korona işlerimizi bıçak gibi kesti. Hiç iş yok. Dükkanımın olduğu Mecidiye Çarşısı kalabalık bir yerdi. Girişlerde HES kodu uygulaması başlattılar. O yüzden çarşıya giren çıkan insan sayısı azaldı. İşler de buna bağlı olarak düştü” açıklamasında bulundu.

“Çay ocakları kapalı, çarşı-pazarda kuyruk var”

Birçok esnaf grubunun müşteri kabul etmemesine rağmen çarşıda kuyruklar oluştuğuna dikkat çeken çay ocağı işletmecisi Şaban Göğne ise şunları söyledi:

“Çay ocakları olarak 1 senedir kapalıyız. İçeriye müşteri kabul etmiyoruz. Samsun’da vatandaşlar sürekli olarak ev ziyareti yapıyor, doğum günü gibi kutlamalar yapıyor. Piknik yapan ve dışarıda gezen de çok insan var. Mecidiye ve diğer caddeler ana baba günü gibi oluyor. Bankalara girilmiyor, bazı dükkanlara girilmiyor, millet dışarıda kuyruk oluşturuyor. Biz neden kapalıyız anlamıyoruz. Esnaftan mı bulaşıyor anlamıyoruz. İş yok denecek kadar az. İçeri müşteri alamayınca, kapıya da çay veremeyince işlerimiz oldukça düştü. Sadece esnafa çay götürebiliyoruz.”
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20