banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!
Anlaşma sağlandı! Net maaş 5 bin 275 lira oldu
Anlaşma sağlandı! Net maaş 5 bin 275 lira oldu
Selahattin Demirtaş'tan başsağlığı mesajı
Selahattin Demirtaş'tan başsağlığı mesajı
Doğan Cüceloğlu son yolcuğuna uğurlandı
Doğan Cüceloğlu son yolcuğuna uğurlandı
banner448

Samsun’da karla mücadelede son durum

Samsun Valiliği’nde yapılan toplantıda karla mücadele çalışmaları masaya yatırıldı.

Haberde İnsan 18.02.2021, 14:51
2
Samsun’da karla mücadelede son durum

Samsun Valiliği’nde yapılan toplantıda karla mücadele çalışmaları masaya yatırıldı.

Samsun’da 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren etkili olan kar yağışını yakinen takip eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü, YEDAŞ Bölge Müdürlüğü ve Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğü’nün kurum amirleri ve temsilcileri ile bir araya gelerek kurumların karla mücadele kapsamında yürütmüş oldukları çalışmaların son durumları ile ilgili bilgi aldı. Vali Dağlı toplantıda, kurumların çalışmalarını aralıksız sürdürmesini ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesini istedi.

Toplantıda kurumlar tarafından yapılan sunumlar şöyle:

“Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ilimizde 4 bin 542 km yol ağı bulunmakta olup, bu yolların 410 km BSK, 2 bin 300 km sathi kaplama, bin 450 km beton yol, 94 km parke ve 288 km’si ise stabilizedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 23 greyder, 37 traktör beko, 11 lastikli loder, 25 kar bıçaklı kamyon, 12 kamyon, 17 mini case, 10 dozer ve 15 solüsyon tankeri olmak üzere toplam 150 adet iş makinesi ve 150 şoför ile operatör ve 90 işçi olmak üzere 240 personelle karla mücadele çalışmaları devam etmektedir. Hali hazırda Büyükşehir Belediyesi’ne ait grup yollarında bugün saat 10.00 itibarıyla 32 mahalle yolu kapalı olup, yol açma, yol genişletme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu çalışmalarda bugüne kadar 900 ton solüsyon, 600 ton tuz ve bin 800 ton agrega kullanılmıştır.”

“YEDAŞ Bölge Müdürlüğü’nün ilimizdeki sorumluluk alanında tel kopması, direk yıkılması ve buz yükü gibi nedenlerle karın etkili olduğu ilk gün bin 450 adet trafosu enerjisiz kalmış, arızalara 65 ekip ve 250 çalışan ile müdahale edilerek 162 adet trafoya düşürülmüştür. Ekipler öncelikli olarak orta gerilim grup arızaları ile can ve mal güvenliği riski bulunan arızalara müdahale etmekte olup, akabinde alçak gerilim ve abone arızalarına müdahale etmektedir. Çalışmalara ara verilmeden devam edilmektedir.”

“Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğü’nün ilimiz sorumluluk alanında elektrik arızası kaynaklı 673 abonesine internet ve telefon hizmeti verilememekte olup, ayrıca elektrikten kaynaklı 8 baz istasyonu arızası bulunmaktadır. Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında hali hazırda kapalı yolu bulunmamakta olup yol genişletme, solüsyon ve tuzlama çalışmaları devam etmektedir."

"Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce kar yağışının etkili olmaya başladığı günden bugüne 27 vakaya müdahale edilmiştir. Ayrıca Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 7 adet ihbar gelmiş olup koordinasyon sağlanarak olaylara müdahale edilmiştir. Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nca trafik denetimleri ara vermeden devam etmekte olup, araçlarda kar lastiği ve diğer tedbirlerin alınıp alınmadığı hususları titizlikle takip edilmektedir.”
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16