Samsun’da ‘erişilebilir’ 11 binaya belge ve flaması teslim edildi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da gerekli koşulları sağlayıp, ‘erişilebilirlik belgesi’ almaya hak kazanan 11 kurumun temsilcisine belgeleri ve flamaları taktim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme gereği illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçları denetleniyor. Samsun’da denetleme yapılan toplam bina sayısı bin 596; kavşak, durak, tramvay sayısı ise 46 oldu. Toplu kullanım alanlarındaki eksiklikler tespit edilerek, engellilerin kullanımına hazır hale gelmesi için gerekli rehberlik, raporlama çalışmaları ve takipleri yapıldı.

Bu denetimler sonucunda Türkiye’de engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi ilgili her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlar Erişilebilirlik Belgesine sahip olabiliyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Samsun’da gerekli şartları sağlayan 11 kurumun temsilcilerine bugün yapılan törende belge ve flamaları taktim edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binasında yapılan törende Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, kurum temsilcilerini kutlayıp, belge ve flamalarını verdi.

“Bin 596 bina, 1200 okul ve 46 açık alan denetlendi”

Takdim töreni sonrası açıklamalarda bulunan Tekin Balcı, “Erişilebilirlik İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından Samsun’da denetlenen binaların, kavşakların ve açık alanların içerisinde ‘erişilebilirlik belgesi’ almaya hak kazananlara belgelerini verdik. Samsun’da ilk belgeyi Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü almaya hak kazanmıştı. Bugün toplamda 11 kuruluşa belgelerini ve flamalarını verdik. İleride Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve valiliğimizin desteği ile erişilebilirlik ile çalışmalarımız devam edecek. Samsun’da bin 596 adet bina, bin 200 okul ve 46 açık alanda erişilebilirlik denetlemesini yaptık. Bundan sonraki süreçte komisyonumuz çalışmalarına devam ediyor. Bütün binaların ve alanların engelliler ve tüm insanlar için erişilebilirlik anlamında daha iyi olması anlamında çalışma yürütenlere teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Balcı, ayrıca şunları söyledi:

“Erişilebilirlik ile ilgili çalışmalarımız 2005 yılında çıkmış olan kanun ile birlikte başladı. Şu anda farkındalık ve görünürlük anlamında erişilebilirlik belgesi alan kurumların temsilcilerine flamalarımızı da teslim ettik. Flamaları binalarımızın girişine çekeceğiz. Samsun’da bulunan tüm kurumlara ve kişilere örnek teşkil etmesi açısından erişilebilirlik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.”

Tören, belge takdiminin ardından erişilebilirlik flamasının SGK İl Müdürlüğü binası önüne çekilmesi ile son buldu.