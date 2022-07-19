Samsun’da elektrikli otobüs dönemi başlıyor

Samsun’da toplu taşımada ’elektrikli otobüs’ dönemi başlıyor.

Türkiye’de ilk olarak ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüslerden 5’i Samsun’a ulaştı, 15‘i de kısa bir süre sonra gelecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesine katacağı yeni elektrikli otobüsleri için şoförlere teknik ve uygulamalı eğitim verildi. ASELSAN yetkililerince gruplar halinde gerçekleştirilen eğitimlere 30 şoför ve 6 amir katıldı. Eğitim programında şoförlere uygulamalı sürüş teknikleri anlatıldı.

Toplu taşımada yeni dönem yakında

Yakın gelecekte bu otobüslerin tüm toplu ulaşımda devreye alınacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Filomuza dahil ettiğimiz yeni elektrikli otobüslerimizin 5 adedi geldi. 15‘i de kısa bir süre sonra gelecek. Şoförlerimizin eğitimlerine başladık. Önce teknik ve teorik, ardından da pratik sürüş eğitimleri veriliyor. Şoförlerimiz eğitimlerle hem iki otobüs arasındaki farkları öğreniyor hem de karşılaştıkları zor bir durumda ne yapmaları gerektiği konusunda pratik eğitim alıyor. Tüm derdimiz daha huzurlu konforlu bir toplu taşımayı kentimizde hayata geçirmek" dedi.