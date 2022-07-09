Samsun’da bayram namazı coşkuyla eda edildi

Samsun’da Kurban Bayramı sabahında camiye koşan vatandaşlar bayram namazını huşu içinde eda etti.

Kurban Bayramı heyecanı ilk olarak camilerde başladı. Vatandaşlar camileri doldurdu. Sabah erken saatlerde İlkadım ilçesindeki Büyük Cami’ye giden vatandaşlar, burada bayram namazını kıldı. Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır’ın kıldırdığı bayram namazına Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da katıldı. Vali Dağlı, namaz sonrası vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Vali Dağlı uyardı

Vali Dağlı namaz çıkışı uyarılarda bulundu. Dağlı, “Allah’a şükür bayram namazımı eda ettik. Tüm Samsunlu hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Uzun bir bayram tatilimiz var. İnşallah güzel geçer. Samsunlu hemşerilerimizin trafik kurallarına riayet etmelerini istirham ediyorum. Hız limitlerine uymalarını, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmamalarını özellikle istirham ediyorum. Uzun bir sahil şeridimiz var. Deniz mevsimindeyiz. Ters akıntının olduğu zamanlarda kesinlikle denize girilmemesini istiyorum. İnşallah sağlık içerisinde güzel bir bayram geçiririz” dedi.