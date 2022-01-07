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Samsun’da Aile ve Sosyal Hizmetler kapsamında vatandaşa 265 milyon TL destek verildi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2021 yılımda Aile ve Sosyal Hizmetler kapsamında vatandaşlara 265 milyon TL destek sağlandığını açıkladı.

Haberde İnsan 07.01.2022, 15:29
Samsun’da Aile ve Sosyal Hizmetler kapsamında vatandaşa 265 milyon TL destek verildi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2021 yılımda Aile ve Sosyal Hizmetler kapsamında vatandaşlara 265 milyon TL destek sağlandığını açıkladı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve il müdürlüğüne bağlı kurum müdürleri ile toplantı yaparak çocuk, kadın, yaşlı ve engelli hizmetleri, Sosyal Hizmet Merkezi çalışmaları, kuruluşların kapasiteleri ile mevcut kalan kişi sayısı, aile ve toplum ile koruyucu aile hizmetleri, şehit yakınları ve gazilerimize sunulan hizmetler, kurumun eğitim faaliyetleri ile ilgili brifing aldı.

Toplantı sonunda, devletin mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen sosyal politikalar geliştirdiğini ve uyguladığını belirten Vali Dağlı, “Bu anlamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün çok önemli görevler ifa ediyor. Sosyal devlet anlayışının bir sonucu olarak devletimiz her zaman vatandaşının yanında olmuş ve bu konuda gerekli düzenlemeler ve uygulamalar hayata geçirilmiştir. 2021 yılında evde bakım hizmetleri kapsamında 191 milyon TL, özel bakım merkezlerinden hizmet alan engelli vatandaşlarımız için 30 milyon TL, sosyal ve ekonomik destek, doğum yardımı ve diğer alanlarda ise 44 milyon TL ödeme yapılarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından toplam 265 milyon TL destek sağlanmıştır. Aile ve Toplum Hizmetleri Aile ve Sosyal Destek Programı kapsamında 2021 yılında 13 bin 849 hane ziyareti gerçekleştirilmiş ve bu konuda ayrıca 311 muhtarımızla görüşme sağlanmıştır. Resmi kuruluşlarımız ile özel kuruluşlarda bakım ve koruma altında bulunan 1.576 vatandaşımıza (çocuk, engelli, yaşlı ve kadın) sunulan hizmetler titizlikle yürütülmektedir. Çocuklarımızın aile yanında toplumsal hayata kazandırılması açısından son derece önemli olan koruyucu aile uygulaması kapsamında 2021 yılı itibarıyla koruyucu aile sayımız 190’a, koruyu aile yanında kalan çocuk sayımız ise 216’ya ulaşmıştır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz (ŞÖNİM) tarafından 2021 yılında rehberlik ve eğitim hizmetleri kapsamında 3 bin 717 kadın vatandaşımıza hizmet sunulmuştur. Ayrıca Kadın Konuk Evlerinde hizmet verilen kadın ve çocuklarımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile mesleki kurslar düzenlenmektedir. Toplumumuzun tüm kesimine yönelik aile eğitim programı, erken yaşta evlilik, evlilik öncesi eğitim programı, şiddetle mücadele eğitimi, koruyucu aile eğitimi, çocuk hakları eğitimi, madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma gibi konularda 141 bin 262 vatandaşımıza eğitim hizmeti sunulmuştur” dedi.

Şeyh Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla aile ve toplumu güçlendiren, kadınları, çocukları, engellileri, yaşlıları, şehit yakınlarını ve gazilerimize yönelik çalışmaların önemini vurgulayan Vali Dağlı, “Bağımsızlığımız uğruna can vermiş aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ile kahraman gazilerimize yönelik ziyaret ve görüşmelerin düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Şehit yakınları ile gaziler baş tacıdır" diye konuştu.

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