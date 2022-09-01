Samsun’da adli yıl açılışı

2023 adli yılı açıldı.

Adli yıl açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni yapıldı. Törende ilk olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, başsavcılık adına anıta çelenk sundu. Daha sonrasında ise Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı İshak Sağır, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ve Samsun Noterler Odası Başkanı Türkay Tezir’in anıta çelenk sunmasının arından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

“Herkes için adli bir yıl diliyorum”

Tören sonrası konuşan Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, “Adli yılı yine mesleğimize dair hukukun üstünlüğüne, bağımsız savunmaya dair bir sürü kaygı ile açıyoruz. Avukatlık mesleğine ve avukatlığına saldırılar gittikçe artıyor. Biz, mesleğimiz açısından hem uluslararası alanda hem toplumda gittikçe azalan yargıya güvenin tekrar yükseltilmesi için ve mesleğimizin hak ettiği itibarı yeniden kazanması için neler yapılmasına dair çözüm önerimizi her platformda yetkili kurum ve mercilerle paylaşıyoruz, paylaşmaya devam edeceğiz. Geçen adli yıllarda hangi sorunları dile getiriyorsak aynı sorunlara yenilerini ekleyerek dile getiriyoruz. Umudumuzu koruyoruz. Hem vatandaş hem de temsil ettiğimiz binlerce avukat adına umudumuzu korumak zorundayız. Yeni adli yılın hem meslektaşlarıma hem Türk Milletine hem de tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Herkes için adli bir yıl diliyorum” dedi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Törene ayrıca Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun ve yargı mensupları katıldı.