Samsun’da 9 bin 200 engelli evde bakım desteği alıyor

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü tekin Balcı, il genelinde 9 bin 200 kişiye evde bakım hizmeti ücreti ödendiğini ve 724 engellinin de engelli bakım merkezlerinde hizmet aldığını açıkladı.

Engelliler Haftası etkinlikleri Samsun’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Tekin Balcı, törenin ardından Samsun’da engellilere yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

“Samsun’da 9200 engelli evde bakım desteği alıyor”

İlde engellilere yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü tekin Balcı, “Güzel bir günde Engelliler Haftamızın başlangıcını yaptık. Bu yıl Engelli Haftası kutlamasını 1 haftaya yaydık. Etkinlikler hafta boyunca her gün devam edecek. Bakanlığımız her zaman engellilere verilen hizmetlerin iyileştirilmesi için çalışıyor. Amacımız; engellilerin toplum içerisinde kendilerine saygın bir yer bulmaları, istihdamda yer almaları ve sosyal hayata katılmalarıdır. Engellilerin bakıma ihtiyacı varsa evde bakımlarını sağlıyoruz. Bu amaçla Samsun’da 9 bin 200 engelli vatandaşımıza evde bakım ücreti desteği sağlıyoruz. Evde bakım sağlamakta yetersiz kalınırsa engellilerimizi özel bakım merkezlerinde bakıyoruz. Samsun’da 7 özel bakım merkezinde toplam 724 engellimize 7/24 hizmet veriyoruz” dedi.

Etkinlikler 1 hafta boyunca ilçe genelinde devam edecek.