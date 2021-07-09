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Samsun’da 8 bacaklı, 2 kuyruklu buzağı doğdu

Samsun’un Asarcık ilçesi Esentepe Mahallesi’nde doğan 2 kuyruklu ve 8 ayaklı buzağı görenleri şaşırttı.

Haberde İnsan 09.07.2021, 16:50
Samsun’da 8 bacaklı, 2 kuyruklu buzağı doğdu
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Samsun’un Asarcık ilçesi Esentepe Mahallesi’nde doğan 2 kuyruklu ve 8 ayaklı buzağı görenleri şaşırttı.

Esentepe Mahallesi’nde ineğin sahibi Murat Çulha ile birlikte bir grup çiftçi, inek doğum yapamayınca ilçe merkezinden veteriner hekim çağırdı. Veteriner hekimin müdahalesi ile doğum güçlükle gerçekleştirildi. Doğum sonrası buzağının 2 kuyruklu ve 8 ayaklı olduğunu gören çiftçiler ve veteriner hekim şoka uğradı.

Murat Çulha, doğumdan bir gün sonra buzağının telef olduğunu, anne ineğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
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