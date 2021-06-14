Samsun’da 4 kadın kooperatifine hibe desteği

Samsun’da, Ticaret Bakanlığı’nın Kooperatiflerin Destek Programı’ndan (KOOP-DES) 4 kadın kooperatifinin projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

Samsun’da valiliğin de destekleriyle 2021 yılı Nisan ayına kadar Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Vezirköprü Afitap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ladik Laodikea Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kavak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Vezirköprü Nerik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Bafra Kızılırmak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Yakakent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurularak üretime destek vermeye başladı. 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Canik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Yedi Desen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Dönüşüm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin de kuruluşu tamamlandı.

9 ilçede toplam 11 kadın kooperatifi

Samsun’da 9 ilçede toplam 11 kadın kooperatifi bulunuyor. Samsunlu kadınlar, bu kooperatiflerin çatısı altında bir araya gelerek çalışma, üretme ve ekonomik gelir elde etme imkânını buluyor, aynı zamanda ilin tanıtımına ve ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

“2021 yılında 4 projeye toplam 431 bin 846 TL hibe desteği sağlandı”

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kadın girişimciliğinin en güzel örneğini teşkil eden ve kadınların sosyoekonomik olarak güçlenmesinde önemli bir rol oynayan kadın kooperatiflerinin, kadın istihdamının artmasında ve özellikle kırsal alanda yaşayan kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarında etkili olduğunu belirten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kadınların üretim süreçlerinin yılın tamamına yayılması ve ürettikleri ürünün piyasada hak ettiği değeri alması için kadın girişimcileri her zaman desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Ticaret Bakanlığı’nın açmış olduğu Kooperatiflerin Destek Programı (KOOP-DES) kapsamında; 2020 yılında Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Vezirköprü Afitap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olmak üzere 2 proje desteklenerek toplam 220 bin TL hibe sağlanmıştır. 2021 yılında ise İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Yakakent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Nerik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Yedi Desen Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olmak üzere 4 proje desteklenerek gerekli makine teçhizat alımı ve gündüz bakımevi kurmak amacıyla toplam 431 bin 846 TL hibe desteği sağlanmıştır.

Yine, Samsun Büyükşehir Belediyemiz de SOGEP ‘Samsun Yöresel Ürünleri Markalaşıyor Projesi’ kapsamında kadın kooperatiflerimize destekler vermektedir. Yerel kaynaklar kullanılarak kadın emeğiyle üretimi yapılan ürünlerin doğru hedef kitlesine, uygun pazarlama yöntemleriyle, kazancın doğrudan üreticiye yansımasını sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında 4 kooperatifimize üretim yeri tadilatı ve gerekli makine/ekipman desteği sağlanmıştır. Bunların yanı sıra, Ticaret İl Müdürlüğümüzün destekleriyle kooperatiflerimize ürettikleri ürünleri pazarlayabilmeleri için de AVM’lerde stantlar açılmak suretiyle de destekler sağlanmaktadır. Söz konusu projelerle, ilimizde bulunan kadın kooperatiflerimizi bir üst birlik ve tek bir marka çatısı altında toplamayı, ürettikleri ürünlerini satışa sunabilecekleri bir e-ticaret sitesi kurmayı ve yine ürettikleri ürünlerini satışa sunabilecekleri satış noktaları oluşturmayı hedeflemekteyiz. Tüm bu desteklerle Samsun’da kadın kooperatiflerimizin sayısını daha da artırmayı amaçlıyoruz. Bu tür kooperatiflerin içerisinde girişimcilik potansiyelleri de artan kadın üreticilerimizi cesaretlerinden dolayı tebrik ediyor, ilimizin tanıtımına ve ekonomimize sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum” dedi.