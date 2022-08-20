Samsun’da 17 yıldır uygulanıyordu, artık tüm Türkiye’de zorunlu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da berberler tarafından 17 yıldır uygulanan ‘hafta tatili’, Ticaret Bakanlığı’nın kararı ile 1 Ekim’de tüm Türkiye’de zorunlu hale gelecek.

Ticaret Bakanlığı berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre söz konusu işletmeler 1 Ekim’den itibaren haftada bir gün kapalı olacak. Hangi gün kapalı olacaklarına valilikler karar verecek.

Hafta tatili uygulamasını Türkiye’de 17 yıldır aralıksız sürdüren tek il olan Samsun’da berberler, Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan yönetiminde alınan genel kurul kararı ile yıllardır aralıksız olarak pazar günleri tatil yapıyor. 5 yıl önce Samsun Kuaförler Odası da hafta tatili uygulamasına geçse de karar kısa süre sonra mahkemeden iptal edilmişti. Başkan Zabit Pilan ve Samsun Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, yıllar öncesinden hayata geçirdikleri uygulamanın tüm ülkede yürürlüğe girmesinde öncü oldukları için mutlu olduklarını söylediler.

“Samsun’daki berberler 17 yıldır pazar günleri kapalı”

Berberlerin Samsun’da 17 yıldır pazar günleri hafta tatili yaptığının altını çizen Zabit Pilan, “Biz 17 yıldır aralıksız olarak Samsun’da hafta tatili uyguluyoruz. Biz bu kararı genel kurulda almış ve yıllardır Türkiye’ye örnek olmuştuk. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Başkanımız Bayram Karakaş ile birlikte Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u ziyaret etmiştik. O gün bakanımız hafta tatili uygulamamızı beğenmiş ve yasalaştıracağını söylemişti. Çünkü birçok ilde de bizim gibi hafta tatili kararı alıyorlardı, mahkeme bu kararı itiraz üzerine iptal ediyordu. Şu anda bu iş yasalaştı. Türkiye genelindeki tüm iller bizim yıllardır yaptığımız gibi haftada bir gün kapalı olacak ve tatil yapacak. Bizim için de iyi oldu. Genel kurul almamıza ya da pazar günü dükkanını açana ceza yazmamız gerekiyordu. Şimdi ise bu durumlara devletimizin ilgili organları bakacak” dedi.

“Bakanlık hangi günün kapalı olacağını da belirlese iyi olur”

Kadın kuaförlerinin hangi gün kapalı olacağının da bakanlık tarafından belirlenmesinin daha iyi olacağını ifade eden Savaş Kiraz ise “5 yıl önce pazar günleri kadın kuaförlerini tatil yapan Türkiye’deki ilk illerden biriyiz. Biz hafta tatili kararı almıştık ama mahkeme kararıyla bu işlem sonlandırıldı. Şu anda ise bakanlık kararı ile hafta tatili uygulaması zorunlu hale gelecek. Biz hafta tatilini istiyoruz ama uygulamada sıkıntılar olabilir. Uygulamayı yine oda ve valiliğin tercihine bıraktılar. Bakanlık kararında tatilin hangi gün uygulanacağı belirtilmiyor. Pazar ya da salı dense çok daha iyi olurdu. Şimdi bu gün belirlenmesinde üyelerimizin bir kısmı salı, bir kısmı da pazar günü tatil isteyecek. Bu da bir takım sıkıntıları beraberinde getirecek. Direkt bakanlık karar alıp da gün belirleseydi daha iyi olacaktı” diye konuştu.

Samsun’da berberler 17 yıldır hafta tatili yaparken, kadın kuaförleri ise 5 yıl önce bu uygulamaya geçmiş ancak daha sonra mahkeme tarafından tatil uygulaması iptal edilmişti.