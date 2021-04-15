Samsun’da 15 bin aileye gıda yardımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında 30 kişilik ekiple günde yaklaşık 700 aile olmak üzere tespit edilen 15 bin aileye gıda yardımında bulunuyor. Yardımlar, Ramazan’ın ilk gününden itibaren evlere teslim edilmeye başlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüs mücadele sürecinde tespit ederek sosyal incelemelerini tamamladığı ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor. Ramazan ayı için günler öncesinden hazırlatılan gıda yardımları, 17 ilçenin 946 mahallesinde yaşayan 15 bin aileye ulaştırılacak. Gıda yardımlarının dağıtımına 10 Nisan’da başlayan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, her sabah kamyonlarla depoya gelen kolilerini indirerek araçlarına yüklüyor. İlçeleri ve belirlenen adreslere 30 ayrı ekiple yola çıkılıyor.

Adreslere ulaşan ekipler, gıda kolilerini tek tek teslim ediyor. Gıda yardımı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Emrah Baş, dağıtımların planlandığı süre içinde tamamlanacağını söyledi.

Çalışmalara geçen hafta başladıklarını anlatan Emrah Baş, “Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan ayına yönelik yardımlarımıza bu yılda devam ediyoruz. Başkanımız Mustafa Demir’in talimatıyla gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında başlattığımız yardım seferberliğimizi sürdürüyoruz. Bu yıl, ilçelerimizin tamamındaki toplam 15 bin aileye ulaşarak destek vermiş olacağız. Bunun yanında hayırsever iş insanlarımızın dağıtılmak üzere bize gönderdiği gıda kolilerini de ekiplerimizle dağıtarak yardımları ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz“ ifadelerini kullandı.

“İhtiyaç sahiplerinin yanında olduk”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek şunları söyledi:

“Ramazan ayı, insanlar arasında toplumsal dengenin sağlandığı müstesna zamanlardır. Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur vardır, barış vardır. Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı var. Büyükşehir Belediyesi olarak yılın her ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Ramazan ayında da yardımlarımızı sürdürüyoruz.”