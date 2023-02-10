Samsun’a gelen depremzedeler için "Samsun Depremzede İletişim Hattı" kuruldu

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, deprem felaketi sonrası Samsun’a gelen vatandaşlara sağlık hizmetinin hızlı bir şekilde sunulması ve psikososyal destek verilmesi için “Samsun Depremzede İletişim Hattı” kuruldu.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Samsun Valiliği koordinasyonunda, kente gelen deprem mağduru vatandaşların sağlık hizmetlerinin sağlanması ve gerekli durumlarda psikososyal destek alabilmeleri için “Samsun Depremzede İletişim Hattı” kuruldu. Hattın sunacağı hizmet hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Ülke olarak belki de dünya tarihinde görülen en büyük depremlerden, yıkımlardan biriyle karşı karşıya kaldık. 10 ilimizi etkileyen bu acı olay sonrası binlerce vatandaşımızı kaybettik, binlerce vatandaşımız da yaşadığı şehirleri terk ederek başka şehirlere gitmeye başladı. Samsun’a da deprem bölgesinden depremzede vatandaşlarımız gelmeye başladı. Samsun Valiliğimiz koordinasyonunda gelen vatandaşlarımızı ailemizin bir ferdi gibi karşılayarak, onlara depremin acısını bir nebze unutturmak için çalışmalar planlıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde bugün itibariyle deprem mağduru vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşması ve gerekli durumlarda psikososyal destek almaları için 0 (362) 311 25 21 / 22 nolu ‘Samsun Depremzede İletişim Hattımızı’ kurduk. Deprem mağduru vatandaşlarımız, onların yakınları ya da onları misafir eden kurum ya da kişiler haftanın yedi günü 09.00 / 20.00 saatleri hizmet verecek hattımızı arayarak hem sağlık noktasında hem de psikolojik destek noktasında ekiplerimizden destek talep edebilecekler. Ekiplerimiz bilgileri aldıktan sonra en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaşarak, hastanelerimize sevklerinden, her türlü muayene hizmetine kadar sağlıkla ilgili taleplerinde yanlarında olacaklar. Bu çalışmayla Samsun sağlık ekiplerimiz deprem bölgesinde arama kurtarma, acil müdahale hizmetlerinde vatandaşlarımızın yanında olduğu gibi, şehrimizde de onları en iyi şekilde misafir ederek sağlık hizmetlerinde her türlü kolaylığı sağlayacak. Bu vesileyle bir kez daha yaşadığımız bu büyük afette zarar gören, sevdiklerini kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Samsun sağlık ailesi olarak artık hepimizin onların bir kardeşleri bir yakınları olduğumuzu, bizi böyle görmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum” dedi.