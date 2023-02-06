Samsun Valiliğinden yardım kampanyası

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek olmak için Samsun Valiliği koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldı.

Depremden etkilenen bölgelerde vatandaşların depremin yıkımının yanı sıra soğuk ve karlı havayla da mücadele ettiğini vurgulayarak, günün birlik olma ve tüm imkanlarla depremzedelere dayanışma gösterme günü olduğunu belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşların ‘hiç kullanılmamış’ kıyafetler başta olmak üzere su, battaniye, uyku seti, çocuk bezi, bebek maması, devam sütü, bot, kışlık kıyafet, ısıtıcı, tuvalet kağıdı, hijyen malzemeleri, fener, pil, powerbank, mum, iç çamaşırı, konserve, hazır gıda ve bisküvi yardımlarını kendilerine en yakın kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim edebileceğini ifade etti.