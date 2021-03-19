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Samsun en çok İstanbul’dan göç aldı, en çok İstanbul’a göç verdi

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’un en çok İstanbul’dan 11 bin 624 kişi göç aldığı, 7 bin 660 kişi de İstanbul’a göç verdiği açıklandı.

Haberde İnsan 19.03.2021, 15:24
Samsun en çok İstanbul’dan göç aldı, en çok İstanbul’a göç verdi

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’un en çok İstanbul’dan 11 bin 624 kişi göç aldığı, 7 bin 660 kişi de İstanbul’a göç verdiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2020 Nüfus Sayımı sonuçlarından, "Samsun İli Göç İstatistikleri, 2020" konusunda bir basın açıklaması yapıldı.

Samsun verdiği göçten 7 bin 612 kişi daha fazla göç aldı

Buna göre 2020 yılında Samsun toplam 43 bin 54 kişi göç alırken, 35 bin 442 kişi göç verdi. Samsun net göçü, 7 bin 612 kişi, net göç hızı ise binde 5,63 oldu. Samsun net göç hızı büyüklüğü sıralamasına göre iller arasında binde 5,63 ile 12’nci sırada yer aldı.

Samsun en çok İstanbul’dan göç aldı

Samsun’un en çok göç aldığı ilk beş il sırasıyla; İstanbul (11 bin 624 kişi), Ankara (3 bin 428 kişi). Ordu (2 bin 597 kişi), Trabzon (bin 552 kişi), Bursa (bin 518 kişi), en az göç aldığı iller ise sırasıyla Tunceli (28 kişi), Karaman (34 kişi), Kilis (40 kişi), Uşak (52 kişi). Osmaniye (58) illeri oldu.

Samsun en çok İstanbul’a göç verdi

Samsun’un en çok göç verdiği iller ise sırasıyla, İstanbul (7 bin 660 kişi), Ankara (3 bin 428 kişi). Ordu (2 bin 111 kişi), Bursa (bin 616 kişi). Tekirdağ (bin 271 kişi) en az göç verdiği iller ise sırasıyla Kilis (30 kişi), Karaman (42 kişi), Uşak (47 kişi), Ardahan(65 kişi), Muş (67 kişi) illeri oldu.

İlçelerde net göç hızında Atakum ilçesi ilk sırada yer aldı

2019-2020 döneminde Samsun’un ilçeleri arasında net göç hızında binde 22,36 ile Atakum birinci olurken, Tekkeköy binde 19,58 ile ikinci, Canik binde 15,28 ile üçüncü oldu Samsun’un net göç hızının en düşük olduğu ilçeler ise binde -33,55 ile Ayvacık, binde -16,55 ile Salıpazarı, binde - 13,85 ile Asarcık oldu. Samsun’da 11 ilçenin aldığı göç verdiği göçten fazla iken 6 ilçenin aldığı göç verdiği göçten daha az oldu.

2020 yılında Samsun’un aldığı göçün yüzde 29,99’unu (12 bin 910 kişi) Atakum, yüzde 18,28’ini İlkadım (7 bin 869 kişi), yüzde 8,98’ini (3 bin 866 kişi) Bafra ilçesi aldı. Samsun’un verdiği göçün ise yüzde 35,38’ini (12 bin 541 kişi) Atakum, yüzde 15,13’ünü İlkadım (5 bin 363 kişi), yüzde 8,91’ini (3 bin 159 kişi) Vezirköprü ilçesi verdi.
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