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Samsun en çok ’fakülte mezunu’ göç alıp verdi

verdiği nüfusun eğitim durumu çoğunlukla ’fakülte’ veya ’yüksekokul’ mezunu kişilerden oluştu. Samsun 12 bin 787 yüksekokul veya fakülte mezunu göç alırken, 13 bin 349 yüksekokul ve fakülte mezunu kişiyi de göç verdi.

Haberde İnsan 03.12.2021, 16:30
Samsun en çok ’fakülte mezunu’ göç alıp verdi

verdiği nüfusun eğitim durumu çoğunlukla ’fakülte’ veya ’yüksekokul’ mezunu kişilerden oluştu. Samsun 12 bin 787 yüksekokul veya fakülte mezunu göç alırken, 13 bin 349 yüksekokul ve fakülte mezunu kişiyi de göç verdi.

TÜİK, nüfus ve göç istatistik verilerini paylaştı. Samsun’da TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2018-2019 yılları arasındaki yıllık nüfus artış hızı binde 9,6 olurken, son açıklanan verilere göre bu rakam binde 5,6’ya düştü. Yıllık nüfus artış hızı Çorum’da binde eksi 10,5’ten eksi 1,4’e yükseldi. Tokat’ta 0,2 olan yıllık nüfus artış hızı eksi 24,6’ya düştü ve Amasya’da 0,9 olan yıllık nüfus artış hızı eksi 6,8’e düştü. Türkiye’de ise bu oran binde 13,9’dan 5,5’e düştü.

Ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye’de 3.3 olurken, bu oran Samsun’da 3.2, Tokat’ta 3.1, Çorum’da 2.9 ve Amasya’da 3 oldu. İllerin aldığı ve verdiği göç istatistiklerine göre ise Samsun bin kişide 43,1 oranında göç alırken, verdiği göç ise bin kişide 35,4 oldu.

Samsun’un 6 yaş ve üstü göç aldığı nüfusun eğitim durumuna bakıldığında Samsun’a göç eden okuma-yazma bilmeyen kişi sayısı 376 oldu. Okuma-yazma bilen fakat okul bitirmeyen sayısı 2 bin 685 kişi olarak kayıtlara geçti. Samsun 5 bin 104 ilkokul mezunu, 2 bin 210 ilköğretim mezunu, 4 bin 893 ortaokul mezunu, 10 bin 331 lise mezunu göç aldı. Samsun ayrıca en fazla göçü 12 bin 787 kişi ile yüksekokul veya fakülte mezunu kişi ile alırken, bin 100 yüksek lisans, 132 doktora ve 256 da bilinmeyen kişi göç aldı.

6 yaş ve üstü insan göçü verilerinde ise Samsun en fazla insan göçünü 13 bin 349 kişi ile yüksekokul ve fakülte mezunu kişi ile verdi. Samsun’da ayrıca göç eden insanlardan 250’si okuma-yazma bilmeyen, bin 851’i okuma-yazma bilen, 2 bin 991’i ilkokul mezunu, bin 455’i ilköğretim mezunu, 4 bin 465’i ortaokul mezunu, 7 bin 830’ü lise mezunu, 916’sı yüksek lisans mezunu ve 80’i doktora mezunu kişiler oluşturdu.

Öğrenci başına düşen öğretmen sayılarında Samsun’da ilkokulda 14 öğrenci başına 1 öğretmen, ortaokulda 12 öğrenci başına 1 öğretmen ve lisede 10 öğrenci başına 1 öğretmen düştü. Türkiye ortalaması ise ilkokulda 17, ortaokulda 15 ve lise 11 öğrenciye 1 öğretmen düştü. Ayrıca Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokulda 1 dersliğe 24 öğrenci, ortaöğretimde ise 1 dersliğe 19 öğrenci düştü. Samsun’da ise bu durum ilkokul ve ortaokulda 1 dersliğe 19, ortaöğretimde de 1 dersliğe 19 öğrenci şeklinde gerçekleşti.

Sağlık personeli başına düşen kişi sayısı Türkiye genelinde 520 hekim ve 422 hemşire şeklinde olurken, bu oran Samsun’da 463 kişiye 1 hekim ve 34 kişiye 1 hemşire şeklinde oldu. Sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı Türkiye’de 352 olurken, bu sayı Samsun’da ise 275 olarak gerçekleşti.

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